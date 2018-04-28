Trans kadın barbie bebeğe benzemek için bambaşka biri oldu

Berlin'de yaşayan 26 yaşındaki , erkek olarak doğdu ancak bunu istemediği için 11 yaşında hormon ilaçları kullanmaya başladı. Barbie bebeğe benzemek isteyen Vladislava, tam 16 ameliyat geçirdi. Ameliyatlarını ödemek için ise dominatrix olarak çalıştı. İlk burun ameliyatını 17 yaşında olan Ivana, 10 liposuction işlemi, meme büyütme, 5 burun düzeltme, çene kemiği törpüleme, kaş kemiği ve alın estetiği yaptırdı.
İngiliz basınına konuşan Ivana, ''11 yaşımdan beri kendimi bir kız gibi hissediyordum. Bu yüzden hormon almaya, bir kız gibi giyinmeye ve saçımı uzatmaya karar verdim. Büyüdüğümde, görünüşümden nefret etmeye başladım. Erkekler beni görmezden gelince; şişman, çirkin ve itici hissettim. Erkeksi gözükmeyi artık istemiyordum. Böyle yaşamak zorunda olmadığımı biliyordum, nasıl değişebileceğimi planladım ve dünya çapında cerrahlar araştırdım.Bu değişime 17 yaşımdayken burun estetiği operasyonuyla başladım.'' dedi.
''İlk olarak burnumla başladım çünkü geniş ve erkeksiydi.'' diyen Ivana, ''Sonra dudaklarıma dolgu yaptırdım. Yavaş yavaş vücudumun da değişmesi gerektiğini düşündüm ve kıvrımlı vücuda sahip olmak için liposuction ve kaburga ameliyatı geçirdim.'' ifadelerini kullandı.
Sözlerine devam eden Ivana, ''Plastik bir bebek olan Barbie'i örnek aldım çünkü mümkün olduğunca mükemmel görünmek istiyorum. Plastik güçlüdür ve kırılamaz ve kendimi böyle görüyorum. Tamamen mutlu olana kadar devam edeceğim çünkü bu benim hayatım ve olabildiğince mükemmel olmak istiyorum.'' şeklinde konuştu.
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