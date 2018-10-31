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Trans birey ikinci kez hakim karşısına çıktı salon bir anda karıştı!

Trans birey ikinci kez hakim karşısına çıktı salon bir anda karıştı!

Bursa'da trafikte tartıştığı 20 yaşındaki genci öldüren travestinin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada öldürülen gencin annesi, travestiyi savunan avukata tepki gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 15:40 - Güncelleme: 31-10-2018 15:40

Olay bu yıl 23 Nisan tarihinde Çekirge semtinde meydana geldi. Görkem Bayraktar (20) ile travesti olduğu öğrenilen Derya Yıldırım (49) arasında trafikte tartışma çıktı. Kendisine küfreden Derya Yıldırım'a kızan Görkem Bayraktar, Yıldırım'ı evine kadar takip etti. Kapısının çalınması üzerine aşağıya inen Yıldırım, yanına aldığı bıçakla Bayraktar'ı bıçaklayarak öldürdü.

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA
Olaydan kısa bir süre sonra yakalanan Yıldırım, adli makamlara sevk edildi. Tutuklanan Yıldırım hakkında kasten adam öldürmek suçundan ömür boyu hapis talebiyle dava açıldı. Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan Derya Yıldırım ikinci kez hakim karşısına çıktı.

SALON BİR ANDA KARIŞTI
Duruşmada önceki savunmalarını tekrar eden Yıldırım, kendini savunmak istediğini ileri sürdü. Yıldırım'dan sonra söz hakkı alan avukatının savunması Bayraktar'ın ailesinin sinirlendirdi. Müvekkilinin eyleminin meşru müdafaa olduğunu söyleyen avukata Bayraktar ailesi tepki gösterdi.

DAKİKALARCA GÖZYAŞI DÖKTÜ
Aile sakinleştirilemeyince görevli polis memurlarınca duruşma salonunun dışına çıkarıldı. Görkem'in ailesi duruşma salonunun kapısında dakikalarca gözyaşı döktü.

DURUŞMA ERTELENDİ
Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • misafir 31 Ekim 2018 15:56 Sen eşkiya mısın milleti evine kadar takip et ziline bas tahrik et ister travesti ol ister normal biri karşılaşacağın şey farklı olmazdı zaten

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