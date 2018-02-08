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Tramvay tacizcisini polis vatandaşın elinden zor aldı

Tramvay tacizcisini polis vatandaşın elinden zor aldı

Eskişehir'de 16 yaşındaki kız çocuğuna tramvayda taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen bir kişiye vatandaşlar tepki gösterip yumruk ve tekmelerle saldırdı. Bu kişiyi, öfkeli kalabalığın elinden polis kurtardı.

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Eklenme Tarihi: 07-02-2018 18:07 - Güncelleme: 08-02-2018 00:33

Eskişehir'de SSK-Otogar tramvay hattında 16 yaşındaki bir kız çocuğuna iddiaya göre orta yaşlarda bir erkek, taciz girişiminde bulundu. Tramvaydaki yolcular tarafından fark edilip yakalanan şüpheli, çarşı durağına gelindiğinde tramvaydan indirilip özel güvenlik görevlilerine teslim edildi.

Güvenlik ekipleri, durumu polise bildirdikten sonra bu kişiyi, ekip gelene kadar güvenlik kulübesinde bekletti. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekibin teslim aldığı şüpheli kulübeden çıkarılırken olay yerinde bulunan kalabalık yumruk ve tekmelerle saldırdı. Kalabalığın sayısı artarken polis, şüpheliyi ekip otosuna bindirerek hızla olay yerinden uzaklaştırdı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • mergen 07 Şubat 2018 18:55 ellerine saglık kendi bacısına yapsalar ne düşünür terbiyesiz.

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