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Tramvay raydan çıktı! İETT ücretsiz sefer başlattı

Tramvay raydan çıktı! İETT ücretsiz sefer başlattı

Topkapı-Habipler hattında bir tramvay raydan çıktı. Kaza nedeniyle seferler durdurulurken, İETT hat üzerinde 10 otobüsle ücretsiz sefer yapmaya başladı.

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Eklenme Tarihi: 12-03-2018 22:30 - Güncelleme: 12-03-2018 22:30

Topkapı- Habipler tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor. Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, Topkapı-Habipler tramvay hattının Ali Fuat Başgil ve Topkapı bölgelerinde teknik arıza meydana geldiği belirtildi.

Arıza nedeniyle seferlerin durduğu aktarılan açıklamada, yolcuların İETT'den talep edildiği duyuruldu.

OTOBÜSLER ÜCRETSİZ SEFER YAPACAK

İETT'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Topkapı -Habipler Tramvay hattında Şehitlik Durağı' da raydan çıkan tramvay sonrasında mağduriyetin giderilebilmesi amacıyla 10 aracımız ücretsiz olarak hizmet vermeye başlamıştır." denildi.

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