Trakya Üniversitesi'nde okullar tatil mi?

Yoğun kar yağışı Edirne'de yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne Valiliği eğitime bir gün ara vermesinin ardından Trakya Üniversitesi de tatil olduğunu açıkladı.

Trakya Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Trakya Üniversitesi Senatosu'nun kararı ile kötü hava şartları nedeniyle 27 Şubat 2018 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Öğrencilerimize duyurulur" dedi.