Traktör tekerine sıkışan çocuk mucize şekilde kurtuldu

Olay İzmir Tire ilçesinde gerçekleşti. Tire ilçesi Çiniyeri Mahallesi'ndeki Gülyaka mevkisinde seyir halindeki bir traktör yoldan çıkarak devrildi. Devrilen traktördeki 20 yaşındaki genç kazada hafif yara alırken, 14 yaşındaki kardeşi ise tekerleğin altındaki küçük bir boşlukta sıkıştı.



Sıkışan çocuk İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesine sevk edildi. Baba Hüseyin Ender, "İlk olarak kendi çabalarımızla kurtarmaya çalıştık; fakat çıkaramadık. Yapılan tetkikler sonucu kafasına 7 dikiş atıldı. Ayağında da hafif sıyrık var. Bir kaç gün daha hastanede kalacağız" dedi.





KAZMA VE KÜREKLE ÇOCUĞU KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

Küçük çocuğu, ekipler gelene kadar kazma ve kürekle çıkarmaya çalıştılar. Daha sonra ekipler, hemen çalışma başlattı. Ekipler, canla ve başla mücade etti. 14 yaşındaki çocuğu bulunduğu yerden güçlükle kurtardı.

Çocuk ve ağabeyi, ilk olarak Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yara alan ağabeyi hemen taburcu edilirken, kardeşi ise bir süre daha hastanede kalacak.





