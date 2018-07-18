Trafikte skandal! Arabanın üzerine çıkıp sevişmeye başladılar

Trafikte kaybedilen zaman ve sinir bozukluğu ile mücadele etmek için çoğu insan sevdiği müziği dinler, meditasyon yapar ya da telefonla arkadaşlarıyla konuşur. Fakat İngiliz ve Rus basınında yer alan bir haber büyük bir tartışma yarattı ve gündem oldu.

HERKESİN ORTASINDA SEVİŞTİLER: Tartışmanın sebebi ise Rusya’nın ikinci büyük kenti St. Petersburg’da bir çiftin herkesin ortasında trafikte sevişmesi. Olay aslında herkesin her gün yaşayabileceği bir trafik sıkışıklığı sırasında yaşandı. Trafiğin milim milim ilerlemesi sırasında bazı sürücüler şeritteki gri lüks spor araçta ilginç bir olaya tanıklık etti. Aracın üstü açılır kısmına çıkan çıplak bir kadın ve erkek herkesin ortasında sevişmeye başladı.

Sürücülerin tepkilerine rağmen sevişmeye devam eden ve el hareketleriyle diğer sürücüleri tahrik eden çift daha sonra olay yerinden uzaklaştı. St. Petersburg Ring Road isimli yolda yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılıp başlatılmadığına dair bir açıklama yapılmadı.