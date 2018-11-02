Trafikte o kuralı en çok erkekler ihlal etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in 2018 yılındaki trafik kuralı ihlalleri ve para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Yanıtta, 2018 yılı içinde birden fazla trafik kuralı ihlalinde bulunan kişi sayısının 1 milyon 671 bin 652, en çok ihlal edilen trafik kuralının ise "emniyet kemeri bulundurulması zorunlu araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak" olduğu belirtildi.

CEAZI 108 TL

Kuralı birden çok ihlal edenlerin 76 bin 574'ünün kadın, 1 milyon 595 bin 78'inin erkek, kuralı bir kez ihlal edenlerin ise 76 bin 673'ü kadın, 1 milyon 595 bin 792'sinin erkek olduğu bilgisine yer verildi. Öte yandan, "Emniyet kemeri bulundurulması zorunlu araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak" kuralını ihlal eden sürücülere bu yıl için 108 TL para cezası uygulanıyor.