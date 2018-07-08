Trafikte korku dolu anlar! Canlarını hiçe saydılar

İSTANBUL Fatih'te patenle kaydığı sırada bir motosikletin arkasına tutunarak ilerleyen 2 gencin tehlikeli yolculuğu kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu Fatih'te dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ayvansaray Caddesi'nde patenle kaydığı sırada bir motosikletin arkasına tutunarak ilerleyen iki gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Trafikte ilerleyen araçlara aldırmadan hareket halindeki motosiklete takılan iki genç hayatlarını tehlikeye attı.Eyüpsultan'dan Eminönü istikametine doğru patenle kayan gençler, hızla akan trafikte korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

"YAPTIĞIMIZ TEHLİKELİ AĞABEY, SIKINTI OLMAZ": Bir süre bu şekilde yolculuk yaptıktan sonra motosikleti bırakarak yolcuğuna araçların arasında hızla ilerleyerek devam etti. Kendisini görüntüleyen kişiyi görünce duran gençlerden birisi, "Yaptığımız tehlikeli ağabey, sıkıntı olmaz. Karadeniz Mahallesi'nden beri takılıyoruz. Motosikletten önce otobüse de takıldık" dedi. Patenle kayan gençler seyir halinde giden araçların arasından hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.