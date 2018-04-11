  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVİlk 2’si çok beğenildi, 3.’sü geliyor!
eposta yazdır zoom+ zoom-

Trafikte bunu yapan yandı! Hapis cezası geliyor

Trafikte bunu yapan yandı! Hapis cezası geliyor

Tehlikeli araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürenlere bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 11-04-2018 14:22 - Güncelleme: 11-04-2018 14:22

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve  ilerleyen günlerde TBMM'ye sevk edilmesi beklenen Kanun Tasarısı taslağının  yasalaşmasıyla, trafikte tehlikeli araç kullananlara verilecek hapis cezasının  oranı artırılacak.

Taslağın yasalaşmasıyla, Türk Ceza Kanunu'nun 179. maddesinde "trafik  güvenliğini tehlikeye sokma" suçuna yönelik yer alan, "Kara, deniz, hava veya  demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından  tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis  cezası ile cezalandırılır." hükmünde değişiklik yapılacak.

ALT SINIR 3 AYDAN 1 YIL
Trafik kazasına neden olmasa bile kendisi veya başkaları için  tehlikeli bir biçimde araç kullananlara verilecek cezanın alt sınırı 3 aydan bir  yıla çıkartılacak.

CEZA ARTABİLİR
Yapılacak artışla cezanın 2 yıl olan üst sınırı ise 3 yıla  yükseltilecek. Böylece, tehlikeli araç kullananlara bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Öte yandan alkol ve uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullananların cezası da yarı oranında artırılacak.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Trafikte bunu yapan yandı! Hapis cezası geliyor haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro