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Trafikte bunu yapan yandı! Cezalar peş peşe geliyor

Trafikte bunu yapan yandı! Cezalar peş peşe geliyor

TOKAT’ın Turhal ilçesinde asker uğurlama konvoyunda drift yapan 2 otomobil sürücüsüne rekor ceza kesildi. Aynı şekilde yurdun başka yerlerinden de ceza haberleri geldi.

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Eklenme Tarihi: 03-11-2018 19:23 - Güncelleme: 03-11-2018 19:23

TOKAT’ın Turhal ilçesinde asker uğurlama konvoyunda drift yapan 2 otomobil sürücüsüne toplam 10 bin 20 lira para cezası kesildi. Konya Beyşehir'de de drift yaparken yakalanan iki sürücüye de ceza uygulandı. İstanbul'da ise drift yaparak trafikteki araçları tehlikeye düşürdüğü öne sürülen sürücü yakalanarak trafikten men edildi.

Araçların drift yapmaya başlaması üzerine çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu. Sonrasında terminale polis ekipleri sevk edildi. Polisler drift yapan 60 TG 859 plakalı otomobilin sürücüsü Yusuf Yılmaz’a 5 bin 10 TL, 07 D 4562 plakalı aracın sürücüsü Caner Der’e 5 bin 10 TL  para cezası uyguladı. Ayrıca her iki otomobil 60 gün trafikten men edildi. Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Uçar ise sosyal medya hesabından olayın görüntülerini paylaşarak, "Trafiğe açık alanda güvenliği hiçe sayarak drift atan araç sürücülerine yapılan işlemler ve güvenlik kamerasının kaydettiği videoyu bir uyarı mahiyetinde paylaşıyorum. Asker uğurlaması olduğu anlaşılan sözde eğlenceye kesilen para cezası neredeyse bir bedelli askerlik parası. Düşüncesizce yapılan hareket sonucu kesilen cezaları araçları satsalar zor öderler. Bu tip hareketlerden kaçınalım" dedi. 

KONYA'DA DA CEZA 

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yeni trafik kanununa göre cezası 235 liradan 5 bin 10 liraya çıkan ceza miktarı, ilk kez trafik ekipleri tarafından ilçe merkezinde drift yaparken yakalanan iki sürücüye uygulandı.

İlçede ara sokaklarda trafik güvenliğini tehlikeye atarak drift yapan otomobiller, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Drift yapan iki otomobili plakasından tespit ederek sürücülerini yaşanan kovalamacanın ardından yakalayan trafik ekipleri, sürücülere yeni ceza maddesinden işlem uyguladı.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehir İçi Trafik Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, Beyşehir Sanayi Sitesi'ndeki Sanayi Camisi çevresinde yolu trafiğe kapatan otomobil sürücülerinin trafik güvenliğini tehlikeye atarak drift yaptığı yönünde aldığı bir ihbar üzerine harekete geçti. Yol üzerinde araçlarıyla drift yapan sürücüler, trafik ekiplerini karşılarında görünce bölgeden kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Trafik ekipleri ile drift yapan araçlar arasında kovalamaca yaşanırken, plakası tespit edilen iki sürücü bir süre sonra yakalandı. Trafik ekipleri sürücüler A.E. ile G.K.’ye trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek drift yaptığı gerekçesiyle 5 bin 10 liradan ceza uyguladı. İki sürücüye ayrıca 'dur' ikazlarına uymayarak kaçtığı gerekçesiyle de 235’er liralık ceza yazıldı. Ekipler iki sürücüye toplam 10 bin 490 liralık ceza uyguladı. Her iki sürücünün yine yeni kanun maddesinden iki ay süreyle ehliyetlerine el konulurken, araçları da aynı süreyle trafikten men edildi.

İSTANBUL'DA MEN CEZASI

İstanbul'da drift yaparak trafikteki araçları tehlikeye düşürdüğü öne sürülen sürücü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Eyüpsultan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde asker uğurlaması yapan bir grup caddedeki trafiği durdurarak drift yaptı. 
Görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği olayla ilgili çalışma başlattı. Araç plakasından kimlik tespiti yapılan zanlı Şenol A. yakalandı.

Şenol A.'nın 2 ay süreyle ehliyetine el konuldu, otomobili de 2 ay süreyle trafikten men edildi. Şüpheli "aracı trafikte el freni çekilerek kendi etrafında döndürmek" suçundan 5 bin 10 lira ve "trafiği tehlikeye düşürmek" suçundan 235 lira olmak üzere toplam 5 bin 245 lira para cezası kesildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Alibeyköy Polis Merkezi'ne sevk edildi. Şüpheliye "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan işlem yapıldı. Ayrıca şüpheliye, "kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesi uyarınca adli işlem yapılacağı bildirildi.

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