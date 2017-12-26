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Trafik sigortası ne kadar oldu işte ayrıntılar

Trafik sigortası ne kadar oldu işte ayrıntılar

Trafik sigortası düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu. Buna göre iyi sürücülerin primi 25, yeni araç alanların primi 45, kötü sürücülerin primi 111 lira artacak.

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Eklenme Tarihi: 26-12-2017 07:21 - Güncelleme: 26-12-2017 07:21

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, zorunlu trafik sigortasında azami prim uygulamasına 2018 yılında da devam edeceklerini belirtti. Ancak tavanın bir defaya mahsus yüzde 5 artacağını söyledi. Böylece iyi sürücülerin primi 25, yeni araç alanların primi 45, kötü sürücülerin primi 111 lira artacak.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, zorunlu trafik sigortasında azami prim (tavan fiyat) uygulamasının 2018 yılında da devam edeceğini belirterek, “Sigorta şirketlerinin 9 ayda yaklaşık 240 milyon liralık zarar ettiğini tespit ettik. Şirketlerimizin sermayesinin erimemesi için azami prim tutarlarında bir defaya mahsus olmak üzere yılbaşında yüzde 5 artış olacak” dedi.

3 YIL KAZA YAPMAYAN SÜRÜCÜ 515 TL ÖDEYECEK: Habertürk’ün 11 Aralık’ta olacağını duyurduğu bu gelişmenin ardından Türkiye genelinde en az 3 yıl arka arkaya kaza yapmayan yani hasarı olmayan iyi sürücülerin (7’nci basamakta bulunan) sigorta primi 25 lira artarak 490 liradan 515 liraya çıkacak. Yeni araç alıp yeni sigorta yaptıranların (4’üncü basamak) primi 45 lira artışla 891 liradan 936 liraya çıkacak. Çok kaza yapan ve 1’inci basamakta bulananların sigorta pirimi ise 111 lira artışla 2 bin 228 liradan 2 bin 339 liraya çıkacak.

İSTANBUL’DA ARTIŞ 26 LİRA: İzmir, Yalova, Erzurum ve Kayseri’de yeni fiyatlar Türkiye ortalaması ile aynı olacak. Trafik sigortası primleri illere göre değiştiği için çok kaza yapılan İstanbul’da sigorta primi diğer şehirlerden daha fazla durumda.

İSTANBUL'DA İYİ SÜRÜCÜ 546 TL ÖDEYECEK: Bu fiyatlar üzerinden gelecek olan yüzde 5 zam ile yeni yılda İstanbul’da iyi sürücülerin sigorta tavanı 520 liradan 546 liraya çıkacak.

SİSTEME YENİ GİREN 992 TL ÖREYECEK: Sisteme yeni giren otomobil sahiplerinin ödeyeceği prim 47 lira artışla 945 lira yerine 992 lira olacak. Kötü sürücülerde ise fiyat 118 lira artarak 2 bin 480 liraya çıkacak. Ankara’da iyi sürücüler 530, İzmir’de ise 515 lira ödeyecek.

HAKKÂRİ’DE 489 LİRALIK TAVAN: Trafik primlerinin daha düşük olduğu küçük illerden Hakkâri’de şu anda iyi sürücü için 466 lira olan tavan 489 liraya ulaşacak. Bu il ve diğer küçük illerde sisteme yeni girenler 847 lira yerine 889 lira 7’nci basamakta bulunan çok kaza yapanlar ise 2 bin 117 lira yerine 2 bin 223 lira trafik sigortası parası ödemiş olacak. Bu rakamlar Türkiye’de en düşük trafik sigortası prim fiyatları olacak.

AYLIK % 1.5 ARTIŞ DEVAM EDECEK: Yüksek riskli araç grubunun prim ve hasarlarının tüm sigorta şirketlerine dengeli bir şekilde dağıtılmasını öngören Riskli Sigortalılar Havuzu’nun da temmuz ayında oluşturulduğunu anlatan Şimşek, 2017’de devreye giren bu iki uygulama ile sigortalıların, kanunen yaptırmakla zorunlu oldukları trafik sigortalarına makul primlerle rahatça erişebilir hale geldiğini söyledi.

BİR YILDA % 28 DÜŞTÜ: Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre Şimşek, “2017 yılı kasım ayı itibarıyla trafik sigortalarındaki ortalama prim, uygulama öncesi 2017 mart ayına göre nominal olarak yaklaşık yüzde 19, reel olarak yüzde 28 düştü” ifadelerini kullandı.

Mevcut uygulamada azami prim tutarlarına uygulanan yüzde 1.5 oranındaki aylık artışlarda ise herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğinin altını çizen Şimşek, bu şekilde vatandaşların yanı sıra sigorta sektörünün de zarar etmeyeceği orta yolun bulunmuş olacağını kaydetti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 26 Aralık 2017 09:17 Saçma sapan bir sistem.Araç üzerineize ama ehliyetiniz yok eşiniz veya çocuğunuz kullanıyor.Hangi sürücü kim.Şirket araçları atıyorum 1 sürücü onlarca değişik araç kullanıyor hangi sürücü kim.Sürücü yerine plaka bazlı takip yapılmalı.Sürücünü değerlendirmesi ehliyet puanı ile yapılıyor zaten.Sigortayı tek kalemde birleştirmediğniz müddetçe Trafik sigortasından zarar görülebilir ama özellikle deprem sigortası gelirleri,diğer sigorta gelirleri,özellikle bankalardan çekilen kredilere karşı alınan gelirler bunların hepsini toplayın Trafik sigorta giderini çıkarın karmı var zarar mı var görünür.

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