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Trafik magandası dehşet saçıp kaçtı

Trafik magandası dehşet saçıp kaçtı

ADANA’da işlek bir caddede yarış yaptığı öne sürülen lüks otomobil sürücüsü, önce yolun karşısına geçmeye çalışan bir gence çarptı, ardından da iki otomobile çırpıp, olay yerinden kaçtı. Kazada otomobilin altında kalan genç ile çarptığı araçtaki bir kadın öldü, 3 kişi de yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 07:20 - Güncelleme: 04-02-2019 07:20

Kaza, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Muhammet A.'nın kullandığı 01 ASL 75 plakalı lüks otomobil, iddiaya göre başka bir araçla yarıştığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen bir genci ezip, kontrolden çıktı. Lüks otomobil daha sonra 48 M 0606 ile 06 HNP 95 plakalı otomobillere çarparak durabildi. Kazayı yara almadan atlatan Muhammet A., kazanın hemen ardından aracı terk edip, olay yerinden kaçtı.

İKİ KİŞİ HAYTINI KAYBETTİ
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilin ezdiği ve üzerinden kimlik çıkmayan gencin öldüğü belirlendi. Hurdaya dönen otomobillerde sıkışan 4 kişi de, itfaiye erlerince çıkartıldı. Araçlardan çıkartılan Hacer Akgül, Sena Nur Akgül, Ahmet Akgül ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sena Nur Akgül, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Kaçan otomobil sürücüsü Muhammet A.'yı yakalamak için çalışma başlatan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 04 Şubat 2019 08:24 Tuttular sartli serbest birakirlar sonra halktan gerken baskiyla yeniden tutuklanir.Gecici olarak iceri girer sonrada bir daha bu olaydan tek haber duyulmaz..baba zengin sorun yok..2 kurusa olayi kapatirlar. Surucu o degildi araba calinmisti..vs vs

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