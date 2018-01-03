Trafik kurallarına uymayan iki kadın ölümden döndü

Gazi Caddesi’nde meydana gelen trafik kazası mobese kameralarına yansıdı. Pirbaba Kavşağı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadın kavşağa 5 metre uzaklıktaki yaya geçidi yerine yol ortasından karşıya geçmeye çalışıyor. Bu sırada Bahabey Caddesi’nden gelen bir otomobil her iki kadına çarpıyor. İki kadın da kazayı yaralı olarak atlatıyor.Diğer bir kazada ise süratli olduğu görülen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil kontrolden çıkıyor. Takla atan otomobil kavşakta bulunan trafik levhalarına çarparak durabiliyor. Mobeselerin kaydettiği kazada trafik levhalarının yerinden söküldüğü görülüyor.

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)