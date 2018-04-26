Trafik kazası sonrası dehşet: Kurşun yağdırdı!

Çinçin Deresi Caddesi'nde 06 AFS 948 plakalı aracın sürücüsü Veysel Yıldız ile aynı istikamette ilerleyen otomobilin sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olayda, diğer sürücü aracın önünü keserek, Yıldız'a ve araç içinde oturan kadına tabancayla ateş açtı.

Kadın vücuduna isabet eden mermilerle hayatını kaybetti. Yaralanan Veysel Yıldız, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden uzaklaşan ve bir sokak ilerde araçtan inerek yaya olarak kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.