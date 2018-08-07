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Trafik kazası cinayet çıktı

Trafik kazası cinayet çıktı

Hayatını kaybeden şahsın ise, otopsi işlemlerinde kaza sonucu değil, boynunda mermi girişi olduğu tespit edildi.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 19:27 - Güncelleme: 07-08-2018 19:27

Gaziantep’te Şahinbey İlçesine bağlı Karakuyu ile Kızılhisar mahallesi arasındaki yolda vatandaşlar ağaca çarpmış durumda olan ve içerisinde bir hareketsiz yatan bir adamı görünce Jandarma ekiplerine bilgi verdi.

Olayın incelenmesinin ardından araçta bulunan Muzaffer Demir isimli şahsın trafik kazası ile değil cinayet sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olay Gaziantep’in Şahinbey İlçesine bağlı Kızılhisar mevkiinde meydana geldi. Gece saatlerinde evden çıkan Çelik, sabah erken saatlerde Karakuyu ile Kızılhisar mahallesi yolunda vatandaşlar tarafından ağaca çarpmış bir araç içerisinde görüldü.

Vatandaşlar Jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildi verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahısın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerin ardından şahsın trafik kazası sonucu değil boyun kısmından tabancayla vurulmuş olduğu söylendi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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