Trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi merkezinde kayıt altında tutulan trafik kazaları görüntüleri basın mensupları ile paylaşıldı. Kameralara yansıyan görüntülerde, Yahşihan ilçesindeki Yenşehir Kavşağı'nda Ankara istikametinden gelen Bekir Bülbül idaresindeki 34 LL 8883 plakalı cipin çarpması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen trafik polisi aracına 2 polis hafif yaralandı.

Dispanser Kavşağı'nda 38 ZT 306 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak savrulan otomobil tam 185 metre yerde sürüklendi.

Diğer bir kaza ise Alparslan Pehlivanlı Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda meydana geldi. Yaya yolunu kullanarak yolun karşısına geçmekte olan anne, 11 yaşındaki çocuğu Bilal Mert K.'nin elini bıraktı.Karşı kaldırıma tek başına geçen anne ve baba, çocuğunun karşı yoldan tek başına geçmesini bekledi. O sırada yaya yolundan koşarak karşıya geçmekte olan çocuğa, kırmızı ışık ihlali yapan otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Bir otomobilin bisikletli sürücüye çarpma anları da görüntüleri kameralara yansıdı.