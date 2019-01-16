Trafik kavgasında şok eden olay! Öyle bir şey yaptı ki…

Sidney’de kaydedilen görüntülerde, iki kadın tartışırken görülüyor. Siyah elbiseli kadın aracından inerek, videoyu çeken kadının otomobiline doğru geliyor.

İki kadın birbirine bağırmaya başlarken, tartışmanın ortasında siyah elbiseli kadın şok eden bir harekette bulunuyor. Bir anda kıyafetinin askısını indiren kadın, göğsünü gösterdikten sonra camın önünden ayrılıyor.

Kadın bununla da kalmazken, kendi aracına dönmeden önce tartışığı kişinin otomobilini tekmeliyor.

Video bu şekilde sonlanırken, sosyal medyada paylaşılmasının ardından hızla yayıldı. Kadınların kimliği ve kavganın sebebi ise bilinmiyor.