Trafiğin ortasından birbirlerine girdiler!

Adana’da trafikte tartışan iki sürücü araçlarından inerek yol ortasında tekme tokat birbirlerine girdi.

Olay, Çukurova İlçesi Mahfesığmaz Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 LS 161 plakalı otomobil ile plakası belirlenemeyen otomobil sürücüleri trafikte sözlü olarak tartışmaya başladı. Kavganın büyümesiyle iki sürücü araçlarından inip tekme tokat birbirlerine saldırdı. Plakası belirlenemeyen otomobilde bulunan bir kadın "Arabada çocuk var yapma" diye bağırırken 80 LS 161 plakalı otomobil sürücüsü aldırış etmeyip arabaya da tekme atmaya başladı. Çevredeki sürücüler ise kavgayı ayırmakta güçlük çekerken iki sürücü de otomobillerine binip olay yerinden uzaklaştı.

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