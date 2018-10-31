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Trafiği tehlikeye atan Adanalı Kiki yakalandı

Trafiği tehlikeye atan Adanalı Kiki yakalandı

Seyir halindeki aracın kapısını açarak dans eden Adanalının görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Ancak trafiği tehlikeye atan sürücü için polis ekipleri harekete geçti.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 14:04 - Güncelleme: 31-10-2018 14:04

Dünyaca ünlü sanatçı Drake’nin şarkısı Kiki ile başlayan dans rüzgarına yerli bir esinti Adana’dan gelmişti. Seyir halindeki aracın kapısını açarak dans eden Adanalının görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.  Ancak trafiği tehlikeye atan sürücü için polis ekipleri harekete geçti.

PİŞKİN SAVUNMA "BEN İYİ ŞOFÖRÜM"
Görüntülerde arkasına dönüp, tek eliyle direksiyonu kontrol etmeye çalışarak dans edip trafiği tehlikeye düşüren sürücünün İslam Sönmez olduğunu belirlendi.  Trafik ekiplerince yakalanan Sönmez, sağlık raporu için Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Sönmez, "Ben iyi şoförüm mahallede daha önce böyle sürüyordum ama kimseye tavsiye etmiyorum" dedi. 

EHLİYETİNE EL KONULDU
İslam Sönmez'e Karayolları Trafik Kanunu'na göre tehlikeli şerit değiştirmekten 1002 TL, emniyet kemeri takmamaktan 108 TL para cezası verilerek ehliyetine el konuldu. Ayrıca Türk Ceza Kanununa trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına götürülmek üzere Fatih Polis Merkezi'ne teslim edildi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • İSTANBULL 31 Ekim 2018 14:51 NASIL İNSANLAR BUNLAR YA, ALLAHA NE KADAR ŞÜKRETSEM AZDIR Kİ BENİ İNSAN OLARAK YARATMIŞ?

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