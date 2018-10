Trabzonspor'un borcu belli oldu

Trabzonspor'un 43. olağan divan genel kurul toplantısında, kulübün net borcunun 1 milyar 76 milyon 205 bin 903 lira olduğu bildirildi.



Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, divan başkanlığı oluşturuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan başkanlık kurulu faaliyet raporu okundu.



Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yaptığı konuşmada, Trabzonspor'un kişilere koltuk sağlayacak kurum olmaktan çıktığını ve bir kurtuluş mücadelesi verdiğini söyledi.



Camiada herkesin özverili bir şekilde davranması gerektiğine işaret eden Sürmen, "Sayın başkanımız 3 gün bankalarda bekleyeceğine belki CEO'luk sistemini düşünmemiz lazım. Bunu ciddi anlamda şirketler yönünden mutlaka tartışmaya başlamamız gerekiyor. Trabzonspor olarak önümüzdeki yıllarda eğer yeniden şekillendirme konusunda ekonomik destek bulamazsak siz istediğiniz kadar muhteşem projeler hazırlayın. Kaynak bulmak zorundasınız. Kaynak bulma konusunda yönetimin faaliyetlerini siyasi faaliyet olarak algılamamak gerekiyor." dedi.



Trabzonspor Kulübü adına yönetim kurulu faaliyet raporunu okuyan asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ise göreve gelmelerinin ardından yönetimin, eksik ve aksayan işleri çözmeye çalıştığını, kredisi ve kaynağı olmayan kulüpte bunları çözümlemenin sıkıntı oluşturduğunu belirtti.



Ahmet Ağaoğlu: "Ekonomik türbülans 295 milyon lira gider yükledi"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, genel kurulda yaptığı konuşmada, göreve geldiklerinde kulübün borcunun 892 milyon lira olduğunu, bugün itibarıyla bu rakamın 1 milyar 100 milyon liraya yaklaştığını kaydetti.



Göreve gelmelerinin ardından sürecin aleyhlerine işlediğine işaret eden Ağaoğlu, "Hepimizin malumu olan ekonomik türbülans bize 295 milyon lira kur farkı ve faiz gideri yükledi. Bu para, aynı zamanda Trabzonspor Kulübünün bir yıllık gideri. Yani neresinden bakarsak bakalım, bırakın borç ödemeyi faizleri zamanında ödeyemeyecek durumdayız. Özellikle profesyonel futbol takımının yüzde 85'inin mukavelesinin avro üzerinden yapılması... Bankalardan geçmiş dönemde alınan kredinin 45 milyonluk kesiminin avro olarak borçlanılması... O gün kur 3,30 lira şu anda 6,70 lira. Faiz ve kurdaki artış, kulübün sırtına son 6 ay içerisinde yaklaşık 300 milyon liralık ilave finans yükü getirdi." diye konuştu.



Ağaoğlu, kendi dönemleri içerisinde 233 milyon lira ödeme yaptıklarına dikkati çekerek, "Bu 233 milyon liranın 141 milyon lirası kredi. Şöyle bir eleştiri oldu, 'Bunların hiçbir planı, programı yokmuş, krediyle kulübü yönetmeye gelmişler.' diye. Borcun 1,1 milyar liraya gelmiş, senelik gelirinin 6 katı borçlanmış, kredinin faizini ödeyemeyecek duruma gelmiş kulübe kredi alabilmek acaba bu kadar kolay mıydı? Beş defa temerrüte düşmüş kulüpten bahsediyoruz. Eğer bu 141 milyon lira kredi bankalardan alındıysa Trabzonspor'un büyüklüğü ve Trabzonspor'a gerçekten gönül veren insanların üstün gayretleriyle gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.



TS Club'larda ilk defa 5 aylık sürede 77 bin adet forma satışı gerçekleştirildiğini belirten Ağaoğlu, yaklaşık 20 milyon 500 bin lira ciro elde ettiklerini vurguladı.



"Kimse kusura bakmasın, dünyanın her yerinde denetlenir"

Yaptırmış oldukları bağımsız denetleme kurulu raporunun farklı şekilde yansıtılmaya çalışıldığına dikkati çeken Ağaoğlu, şöyle devam etti:



"Bir önceki başkanımız Muharrem Usta'nın biraz da farklı üslup kullanarak bizleri haysiyet cellatlığı veya yöneticilerin onuruyla, gururuyla oynama gibi bir ithamıyla karşı karşıya kaldık. Burada bir açıklama yapmayı daha uygun gördüm. Eğer senelik gelirleri 150 milyon lira olan bir kulüp, 1 milyar lira borç yükünün altına girmişse, oyuncu menajerlerine olan borcu 70 milyon lira ise bu kulüp hesapları kimse kusura bakmasın, dünyanın her yerinde denetlenir. Ben, bir Türk teknik direktöre rekor tazminat ödemeye mahkum edilmişsem ve sadece ağustos ayı içerisinde 32 milyon lira mukavele feshinden tazminat ödemek zorunda kalmışsam, ödeyemediğim takdirde lisans çıkarma tehlikesi, yeni oyuncuları tescil edememe tehlikesiyle karşı karşıya kaldıysam, bu hesaplar denetlenir. Bunun ne Muharrem Usta'nın şahsıyla ne de yönetim kuruluyla alakası yoktur. Trabzonspor Kulübü, kamu yararına bir dernektir. İçerisinde bulunduğu durum budur. Bu hesaplar dünyanın her yerinde denetlenir."



"Kulüpler devlet denetimine tabi olsun"

Bağımsız federasyonların denetime tabi tutulduklarını, aynısının futbol kulüpleri için de yapılması gerektiğine işaret eden Ağaoğlu, şunları kaydetti:



"Bugün 4 büyük takımın borcu en az 14 milyar barajına ulaşmışsa bu iş yanlış yapılıyor demektir. Özerkliğin arkasına sığınamayız. Özerklik bize istediğimiz şeyi istediğimiz şekilde yapma yetkisi vermiyor. İşte böyle yaptığınız zaman mukaveleyi feshediyorsunuz, bedelini kulüp ödüyor, günün sonunda ülke ödüyor. Dört büyük kulüp ve 14 milyar borç... Ne demek bu? Benim temennim odur ki futbol ve spor kulüplerimiz de bağımsız federasyonlar denetlendiği gibi aynı şekilde devlet denetimlerine tabi olsun veya federasyonun oluşturacağı bağımsız denetim ya da müfettişler grubu tarafından her sene denetlensin. Yoksa ne biz ne de diğer kulüpler bu işin içerisinden çıkamayız. Biz tüzük değişikliği ile bir şekilde bunun önünü alma gayreti içerisine girdik. Burada görev genel kurul üyelerine düşüyor. Benim ricam şu, devlet bizi denetlemeden lütfen biz birbirimizi denetleyelim."



Göreve gelmelerinin ardından geçen süreye değinen Ağaoğlu, kendisinin yorulduğuna dair birtakım iddialara ilişkin, "Bu arada kırılıyor muyuz, güceniyor muyuz, fiziki olarak yoruluyoruz ama verecek enerjimiz var. Bugün hala değerli başkanlarımız Ahmet Celal Ataman, Nizamettin Algan, Trabzonspor'a hizmet ediyorsa bizim de aynı enerjiyle hizmet etme sorumluluğumuz vardır. Bu bir gönül bağıdır. Bu düşünceyle geldik, bu düşünceyle devam ettik. 2 Aralık'ta aday mısınız? Ben zaten başkanım, yapmakta olduğum bir görev var ve zorlu bir süreçten geçiyoruz." ifadelerini kullandı.



"100-150 milyon lira gelirli iki projemiz var"

Yıl sonuna kadar 75-100 milyon lira ödeme yapmaları gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, "Kaynak oluşturmamız için iki önemli projemiz vardı ancak en büyük darbeyi ekonomik türbülanstan yedik. Frene bastık, yıl sonuna kadar kredi olarak değil kaynak olarak 100-150 milyon lira civarında bir girdi sağlayabilecek, çok ciddi ve sağlam iki projemiz var. Affınıza sığınarak, projelerin selameti açısından açıklamam mümkün değil. İnşallah para içeri girdiğinde bunu kutlarız ve siz değerli haziruna açıklarız." diye konuştu.



Konuşmaların ardından denetleme kurulunun raporu okundu.



Trabzonspor'un gelir ve gider tablosunun yer aldığı raporda, 31 Ağustos 2018 itibarıyla kısa vadeli borçların 692 milyon lira, uzun vadeli borçların da 692 milyon lira olduğu belirtildi. 309 milyon lira alacağı bulunan bordo-mavili kulübün net borcunun ise 1 milyar 76 milyon 205 bin 903 olduğu kaydedildi.