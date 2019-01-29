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Trabzonspor’u altyapısı sırtlıyor

Trabzonspor’u altyapısı sırtlıyor

Dar bir kadroya sahip olan, sezonunun ikinci devresinde lig ve kupada 12 günlük sürede 4 maça çıkan Trabzonspor’u, sıkışık fikstürde altyapısından yetişen oyuncuları sırtlıyor.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 03:15 - Güncelleme: 29-01-2019 03:15

2018-19 sezonuna başladığı kadrodan Onur, Mustafa Akbaş, Kucka, Esteban, Burak Yılmaz ve Zeki Yavru ile yollarını ayıran, Olcay Şahan’ın da kadro dışı bırakılması, Onazi, Pereira ve Sosa’dan sakatlıkları, Hosseini ile Amiri’den ise ülkelerinin milli takımında yer alması nedeniyle yararlanamayan Trabzonspor, 21 kişilik kadroyu altyapısından gelen oyuncularla tamamlıyor. Ligde son oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasına 19 kişilik oyuncu kadrosuyla çıkan bordo-mavililerde, kadrodaki 11 oyuncusu altyapısından yetişen isimlerden oluşuyor.

12 GÜNDE 4 MAÇTA 16 İSİM FORMA GİYDİ, YARISI ALTYAPIDAN
Transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan ve takımdaki eksikler nedeniyle de alternatif oyuncu sıkıntısı yaşayan Trabzonspor’da, bu durum teknik heyetin de elini kolunu bağladı. Sezonun ikinci yarısında 12 günlük sürede lig ve kupada toplamda 4 maça çıkan bordo-mavililerde, bu periyotta 16 farklı oyuncu forma giydi, bu 16 ismin 8’ini ise altyapıdan yetişen oyuncular oluşturdu. Teknik direktör Ünal Karaman, zaman zaman devre arasında kadroya dahil olan genç oyuncular Ali Osman Karnapoğlu ile Berkay Sefa Kara’ya da bu süreçte forma şansı tanıdı.

ABDULKADİR PARMAK, PARLADI
Trabzonspor’da sezonun ikinci yarısında oynanan 4 maçta da süre alan ve toplamda 262 dakika sahada kalan Abdulkadir Parmak, özellikle takıma gol yollarında sağladığı katkı ile dikkat çekti. Son 4 maçta 8 gol kaydeden bordo-mavililerde, bu gollerin 3’ü Abdulkadir Parmak’tan geldi. Trabzonspor’un altyapısından yetişen 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon lig ve kupada toplamda 9 maçta 549 dakika süre alırken, 5 gollük performans sergiledi. Ayrıca Trabzonspor forması ile ligde ilk kez Demir Grup Sivasspor maçıyla 11’de sahaya çıkan Abdulkadir, bu maçta da golle tanıştı.

YEREL GAZETELERDEN ‘1 PUAN’ YORUMU
Öte yandan yerel gazeteler, Trabzonspor’un deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından alınan 1 puanı, ‘Direniş Trabzon ve 1 Parmak bal’ başlıklarıyla değerlendirdi. Kuzey Ekspres gazetesi, “Direniş Trabzon!”, “Trabzonspor Sivas’ta, Abdulkadir Parmak’ın golüyle 1 puan aldı” ifadelerini kullandı. Günebakış gazetesi, “Bir Parmak bal”, “Trabzonspor gençleri ile Sivas kalesine saldırdı ancak hem direklere hem de kaleciye takıldı” yorumunu yaptı. Taka gazetesi, “Sizin duruşunuz yeter!”, “74’te Kone’nin golüne 75’te Abdulkadir Parmak mükemmel bir golle karşılık verdi” başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Karadeniz gazetesi, “1 Parmak bal”, “Fırtına’yı Sivasspor deplasmanında yenilgiden kupa maçının yıldızı Abdulkadir Parmak kurtardı” ifadelerine yer verdi. Sonnokta gazetesi, “Ne tat bıraktınız ne de tuz”, “Yüzler değişti ama zihniyet değişmedi. Meler’den sonra Ulusoy da alın terimizi gasp etti” başlıklarını kullandı.

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Kaynak : DHA

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