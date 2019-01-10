Trabzonsporlu yıldız Rodallega'dan suç duyurusu

33 yaşındaki Trabzonsporlu golcü Hugo Rodallega, kendisi hakkında tanımadığı kişilerce 2,5 milyon liralık icra takibi başlatıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Futbolcu Rodallega, bugün ifade vermek üzere avukatlarıyla Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi.

Türkiye’de oynayan bazı yabancı futbolcuların da banka hesaplarını ele geçiren dolandırıcılar için Rodallega ve avukatlarının şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı.

Başka futbolcular da var! Rodallega’nın avukatı yaptığı açıklamada ”Duruma son anda el koyduk. Türkiye’deki yabancı oyuncular bizim misafirimiz. Başka yabancı oyuncularında olduğu bilgisi elimizde. Biz suç duyurusunda bulunacağız. Bize gelen duyumlara göre 15-20 milyonluk bir durum söz konusu. Rodallega bu konuda konuşmak istemiyor. Tek mağdur Rodallega değil, başka futbolcularda var.” dedi.