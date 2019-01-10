Bakan Albayrak: ''Azami 1 milyon ve 500 bin TL kredi verilecek. 6 ay ana para ödemeksizin ödenecek'' haberin devamı için tıklayın »
Bakan Albayrak'tan 20 milyar TL'lik destek müjdesi! 20 ile 40 bin işletme yararlanacak haberin devamı için tıklayın »
Maliye Bakanı Berat Albayrak 13 bankanın katıldığı yeni kredi paketini açıkladı! İşte detaylar haberin devamı için tıklayın »
33 yaşındaki Trabzonsporlu golcü Hugo Rodallega, kendisi hakkında tanımadığı kişilerce 2,5 milyon liralık icra takibi başlatıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Futbolcu Rodallega, bugün ifade vermek üzere avukatlarıyla Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi.
Türkiye’de oynayan bazı yabancı futbolcuların da banka hesaplarını ele geçiren dolandırıcılar için Rodallega ve avukatlarının şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı.
Başka futbolcular da var! Rodallega’nın avukatı yaptığı açıklamada ”Duruma son anda el koyduk. Türkiye’deki yabancı oyuncular bizim misafirimiz. Başka yabancı oyuncularında olduğu bilgisi elimizde. Biz suç duyurusunda bulunacağız. Bize gelen duyumlara göre 15-20 milyonluk bir durum söz konusu. Rodallega bu konuda konuşmak istemiyor. Tek mağdur Rodallega değil, başka futbolcularda var.” dedi.
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
YORUM YAZIN Trabzonsporlu yıldız Rodallega'dan suç duyurusu videosuna yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER