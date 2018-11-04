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Trabzonsporlu Pereira: Kazanma zamanı!

Trabzonsporlu Pereira: Kazanma zamanı!

Son iki haftada kaybettiği 4 puana rağmen zirvenin yakınlarında bulunan Trabzonspor, Bursaspor ile oynayacağı maçı kazanarak yeniden yarışa dahil olmak istiyor. Trabzonspor-Bursaspor bu akşam 19:00'da karşılaşacak.

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Eklenme Tarihi: 04-11-2018 13:09 - Güncelleme: 04-11-2018 13:09

Süper Lig Trabzonspor, Bursaspor'u evinde ağırlıyor. Bordo-mavililerin Portekizli sağ beki Joao Pereira, "Artık puan kaybetmek istemiyoruz. Takım olarak hazırız. Kazanma zamanı geldi. 3 puanı alıp zirve iddiamızı göstermeliyiz. Geçen hafta sakatlandım ancak şu an çok iyiyim ve tek düşüncem var; takımım için oynamak" ifadesini kullandı.

KADRO DEĞİŞİYOR
Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın Bursaspor karşısında kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor. Sakat Yusuf'un yerine Abdulkadir Ömür'ü görevlendirecek olan Karaman'ın, sakatlığını atlatan Pereira'ya da forma vermesi bekleniyor. Trabzonspor'da sol kanatta ise Amiri ile Olcay arasında kararsız kalan tecrübeli çalıştırıcının tercihini Olcay'dan yana kullanacağı öğrenildi. Ayrıca Nwakaeme'nin de maç kadrosunda yer alacağı belirtildi.

Trabzonspor üstünlüğü
Trabzonspor ile Bursaspor arasında bugüne kadar oynanan 84 maçın 43'ünü bordo-mavililer kazandı. 12 maçta ise Bursa güldü.

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