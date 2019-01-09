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Trabzonspor’dan ayrılan Onur, kulüp tarihine geçti

Trabzonspor’dan ayrılan Onur, kulüp tarihine geçti

Trabzonspor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilen kaleci Onur Recep Kıvrak, 12 ayrı sezonda aralıksız bordo-mavili takımın kadrosunda yer alarak kulüp tarihine geçti.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2019 01:11 - Güncelleme: 09-01-2019 01:11

2007-08 sezonunun devre arasında Karşıyaka’dan Trabzonspor’a transfer olan ve 2018-19 sezonunun ilk yarısında kadro dışı bırakılmasının ardından devre arasında bordo-mavili takım ile yollarını ayıran 31 yaşındaki deneyimli kaleci Onur Recep Kıvrak, 12 ayrı sezonda aralıksız bordo-mavili takımın kadrosunda yer alarak bu alanda kulüp tarihine adını yazdıran 9 isimden biri oldu.

REKOR ŞENOL GÜNEŞ’İN
Bordo-mavili takımda aralıksız farklı sezonlarda en uzun süre yer alan isim ise Şenol Güneş oldu. 16 ayrı sezonda Trabzonspor kadrosunda bulunan Güneş’i, Turgay Semercioğlu 15, Hami Mandıralı, Lemi Çelik ile Necati Özçağlayan 14, Hamdi Aslan, Orhan Çıkırıkçı ile Kemal Serdar 12, Gökdeniz Karadeniz, Güngör Şahinkaya ile İskender Günen 11 ve 10 ayrı sezonda bordo-mavili takımın kadrosunda yer alan Ogün Temizkanoğlu takip etti.

ONUR GİTTİ BAYRAĞI YUSUF İLE ABDÜLKADİR DEVRALDI
Bu arada Onur Recep Kıvrak’ın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından 2015-16 sezonunda altyapıdan A takım seviyesine yükselen genç oyuncular Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür, 4 ayrı sezonda takımda en uzun süre yer alan isimler oldu. 1014-15 sezonunda altyapıdan A takıma yükselen Uğurcan Çakır zaman zaman 1461 Trabzon, Batuhan Artarslan ise Şanlıurfaspor’da kiralık olarak forma giydi.

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Kaynak : DHA

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