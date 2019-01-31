Trabzonspor’dan Ankaragücü maçına ‘videolu’ davet

Medipol Başakşehir karşılaşmasında çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ceza alan birçok taraftarından bu maçta mahrum kalacak olan Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesaplarından yayınladığı ‘başkanımızdan mektup var’ başlıklı video ile cezalı olmayan taraftarlara çağrıda bulunup, maça davet etti.

Bordo-mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun taraftarlara seslendiği, küçük bir çocuğun ‘başkan yolladı’ diyerek mektup dağıttığı videoda taraftarlara seslenen Ağaoğlu, “Birileri ‘ceza’ desin, biz ‘ödül’ diyelim. Birileri ‘yaptırım’ desin, biz ‘mükafat’. Birileri ‘var’ desin, biz ısrarla ‘yok’ diyelim. Bordo maviden başka renk, Trabzonspor’dan başka aşk yok. Pusulamız Trabzonspor ise eğer, rotamız Akyazı olsun. Cumartesi saat 16.00’da yuvamızda buluşalım” ifadelerine yer verdi.

Kısa süre içerisinde sosyal medyada ilgi odağı olan videonun sonunda ise iki yaşlı taraftar aldığı mektup üzerine, “Köye gidecektim ama başkan çağırmış. Maça gitmesek ayıp olur” ifadelerini kullanıyor.