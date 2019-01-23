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Trabzonspor'dan açıklama: VAR konuşmalarının açıklanmasını talep ediyoruz

Trabzonspor'dan açıklama: VAR konuşmalarının açıklanmasını talep ediyoruz

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Pazar günü oynadıkları Medipol Başakşehir maçında görevli olan VAR ve AVAR hakemlerinin konuşma kayıtlarının açıklanmasını istedi.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2019 14:11 - Güncelleme: 23-01-2019 14:11

Haluk Şahin, Medipol Başakşehir karşılaşmasında maçın sonucuna direkt etki edecek 11 kritik yanlışın yapıldığını belirterek, "Ne ilginçtir ki bu pozisyonların hiçbirinde VAR'a gidilme gereği bile duyulmadı. Trabzonspor Kulübü olarak bu konuşmaların kamuoyunu doğrudan ilgilendirdiğini düşünüyoruz. Bu nedenle müsabaka hakemi Halil Umut Meler ve VAR hakemi Fırat Aydınus ile AVAR hakemlerinin arasında geçen konuşmaların yayınlanmasını talep ediyoruz" dedi.

"KONUŞMALAR NEDEN GİZLİ"
Tüm Süper Lig maçlarındaki VAR konuşmalarının şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiğine de belirten Şahin, "Hafta sonu Akyazı’da bir uçak düştü ve biz bu uçağın neden düştüğünü öğrenebilmek amacıyla o kara kutunun açılmasını istiyoruz. Sadece Trabzonspor için değil tüm Süper Lig maçlarındaki VAR konuşmaları şeffaf bir şekilde açıklanmalıdır. Mesela Hollanda 1'inci Lig'de de VAR uygulaması var. Orada VAR'a gidilen bütün pozisyonlarda hakemlerin kendi aralarındaki telsiz konuşmaları canlı veriliyor ve herkes izliyor. Bizde neden gizli" ifadelerini kullandı.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 23 Ocak 2019 15:25 Dogru neden gizli acik olsun bakalim her klup icin gecerli

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