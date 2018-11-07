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Trabzonspor’dan Abdülkadir Ömür açıklaması

Trabzonspor’dan Abdülkadir Ömür açıklaması

Trabzonspor Kulübü doktoru Hakan Bozdoğan, genç oyuncu Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 15:31 - Güncelleme: 07-11-2018 15:31

Bordo-mavili takımın Bursaspor ile oynadığı maçın devre arasında Abdülkadir’in sol kasık ağrısı şikayetinde bulunduğunu belirten Bozdoğan, “Maçın 73’üncü dakikasında oyuncumuzun ağrılarının artması ve oynayamayacağını belirtmesi üzerine kendisini riske etmeyerek oyundan aldık. Koruma amaçlı dinlendirdiğimiz Abdülkadir Ömür’ün çekilen MR sonuçları sonrası gerekli tedavisini gerçekleştirip önce salonda, ardından da bugünden itibaren kontrollü bir şekilde takımla birlikte çalışmalara başlattık” ifadelerini kullandı.

Bu arada Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 12’nci haftasında oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda koordinatif ısınmanın ardından taktik çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca antrenmanı ziyaret eden Mektebim Okulu öğretmen ve öğrencileri futbolcular ve teknik heyetle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı son antrenmanın ardından Malatya’ya giderek kampa girecek.

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Kaynak : DHA

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