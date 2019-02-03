Trabzonspor'da sakatlıklar artıyor Ünal Karaman ne yapacak?

Hem sakatlıklarla uğraşan hem de Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupasında arka arkaya oynadığı maçlar nedeniyle teknik direktör Ünal Karaman, rotasyon yapamamanın büyük sıkıntısını yaşıyor.



Bir taraftan mali sıkıntılar, bir taraftan ise sakat oyuncuların her geçen gün artması lig ve kupa yarışında bordo-mavilileri kadro oluşturmakta zora soktu.

Novak ve Uğurcan çakır sakatlandı

Sosa, Onazi ve Pereira gibi oyuncuların yokluğunu hissettiği dönemde İran Milli Takım kampından dönen Hosseini ve Amiri'nin takıma katılmaları kadro sıkıntısının yaşandığı dönemde önemli bir moral olmuştu. MKE Ankaragücü maçında Novak ve Uğurcan Çakır'ın sakatlık yaşamları ise Karadeniz ekibinde yaşanan bu sevinç yerini moralsizliğe bıraktı.



Novak'ta çatlak

Trabzonspor'da savunma oyuncusu Filip Novak'ın sol ayak baş parmağında çatlak meydana geldiği belirtildi.

Uğurcan belirsiz

Öte yandan aynı maç içerisinde sakatlık yaşayan Uğurcan Çakır ilk kontrollerinde sol ayak arka adalesinde yırtık meydan geldiği, bu oyuncunun da yarın çekilecek olan MR'dan sonra durumunun netlik kazanacağı bildirildi.

Kupada rotasyon yok

Karadeniz ekibi, MKE Ankaragücü maçının ardından 5 Şubat Salı günü Ziraat Türkiye Kupasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Kadro sıkıntısı yaşayan teknik direktör Ünal Karaman, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı öncesinde ise rotasyon yapma imkanı kalmadı.