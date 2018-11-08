Trabzonspor'da Burak Yılmaz kadro dışı

Bursaspor maçında oyundan alınırken taraftara el kol hareketi yaparak teknik direktör Ünal Karaman'a da tepki gösteren Burak Yılmaz'a 500 bin TL para cezası verildikten sonra golcü futbolcuyla alakalı yeni bir karar alındı. Burak Yılmaz, yarın oynanacak Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna dahil edilmedi.
Trabzonspor Burak Yılmaz'ın sözleşmesini feshetti mi? Ortalığı karıştıran iddia
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