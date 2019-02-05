  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Trabzonspor Ümraniye'yi konuk ediyor: İlk 11'ler belli oldu!

Trabzonspor Ümraniye'yi konuk ediyor: İlk 11'ler belli oldu!

Ankaragücü galibiyetiyle 3 puan hasretine son veren Trabzonspor, zorlu Galatasaray deplasmanı öncesi bugün kupa maçına çıkıyor. Akyazı’da çeyrek final ilk ayağında Ümraniyespor ile karşılaşacak Fırtına’da Ünal Karaman farklı galibiyet istiyor.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 05-02-2019 17:30 - Güncelleme: 05-02-2019 19:40

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında bu akşam Ümraniyespor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve A2'den canlı yayınlanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Bordo mavililer, rövanş maçı için avantajlı bir sonuç almaya çalışacak.

Trabzonspor'da Ogenyi Onazi, Joao Pereira, Filip Novak ve Uğurcan Çakır'ın sakatlıkları bulunuyor. Arjantinli oyuncu Jose Sosa'nın henüz hazır seviyeye gelmediği belirtildi.

TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR

STAT: Medical Park
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
SAAT: 20.30
YAYIN: A2

TRABONSPOR: Arda, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Ibanez, Batuhan, Yusuf Yazıcı, Amiri, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

ÜMRANİYESPOR: Burak, Appindangye, Timur, Serkan, Recep, Uğur, Yasir, Diabang, Leandro, Tarık, Madinda
TEKNİK DİREKTÖR: Ahmet Taşyürek

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Trabzonspor Ümraniye'yi konuk ediyor: İlk 11'ler belli oldu! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro