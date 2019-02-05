Trabzonspor Ümraniyespor Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Ümraniyespor'la 0-0 berabere kaldı.

Trabzonspor'da, ligde MKE Ankaragücü ile oynanan karşılaşmanın 11'ine göre 5 oyuncu değişikliğine gidildi. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman, sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır'ın yerine kalede Arda Akbulut'a, sol bekte ise Novak'ın yerine Ibanez'e görev verdi. Karaman ayrıca Abdulkadir Parmak, Rodallega ve Toure'yi Galatasaray maçı öncesi dinlendirirken, bu oyuncuların yerine İranlı oyuncular Hosseini ve Amiri ile Batuhan Artarslan'ı sahaya sürdü.

ARDA İLK KEZ

Trabzonspor'un ligde MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmasında Uğurcan'ın sakatlanmasının ardından teknik direktör Ünal Karaman, Ümraniyespor karşısında 18 yaşındaki genç kaleci Arda Akbulut'a forma şansı tanıdı.

Daha önce yine bu sezon kupada Sivas Belediyespor ile oynanan karşılaşmanın 72. dakikasında oyuna dahil olarak A takım ile ilk maçına çıkan Arda, Ümraniyespor karşılaşmasıyla birlikte ise ilk kez 11'de forma şansı buldu. Genç file bekçisi, özellikle son dakikalardaki kurtarışlarıyla göz doldurdu.

Onazi ile Sosa'nın sakatlanmasının ardından orta sahada sorun yaşayan ve geride kalan haftalarda bu mevkide Abdulkadir Parmak ile Yusuf Yazıcı'ya görev veren teknik direktör Ünal Karaman, Ümraniyespor karşılaşmasında ise Asya Kupası'ndan dönen sol kanat oyuncusu Vahid Amiri'yi bu mevkide görevlendirdi.

DİREKLERİ GEÇEMEDİLER

İki takım da maça tempolu başlarken maçın ilk net pozisyonunu Ümraniyespor yakaladı. 36. dakikada sağdan rakibinden sıyrılarak ceza alanına giren Serkan Göksu'nun pasında, penaltı noktası gerisinde Madinda'nın düzgün vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. 52. dakikada ise bu kez Yusuf Yazıcı'nın kullandığı frikik direkten geri geldi. Kalan dakikalardan da gol sesi çıkmayınca mücadele 0-0 sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselecek olan takım, 26 Şubat'ta Ümraniye'de oynanacak maçın ardından belli olacak.

TRABZONSPOR: 0 - 0 :ÜMRANİYESPOR

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Serkan Çimen

TRABZONSPOR: Arda, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Ibanez, Batuhan (Dk. 27 Abdulkadir Parmak), Amiri (Dk. 61 Rodallega )- Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Ekuban

ÜMRANİYESPOR: Burak, Uğur, Tarık, Appindangoye, Yasir, Serkan, Timur, Recep (Dk. 63 Muhammed), Madinda (Dk. 46 Vasilogiannis), Diabang (Dk.74 Atabey), Leandrinho

SARI KARTLAR: Ibanez (Trabzonspor) - Uğur (Ümraniyespor)