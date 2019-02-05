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Trabzonspor Ümraniyespor Türkiye Kupası maçı CANLI YAYIN

Trabzonspor Ümraniyespor Türkiye Kupası maçı CANLI YAYIN

Trabzonspor - Ümraniyespor mücadelesinin canlı anlatımı İnternethaber'de... Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Trabzonspor, Ümraniyespor'u konuk ediyor. Bordo-mavililerde Onazi, Pereira, Novak ve Uğurcan'ın sakatlıkları bulunuyor.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 17:30 - Güncelleme: 05-02-2019 20:30

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Ümraniyespor'u konuk ediyor.

Medical Park Stadı'nda oynanan ve A2'den canlı yayınlanan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

TRABZONSPOR: 0 - 0 :ÜMRANİYESPOR

STAT: Medical Park
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

TRABONSPOR: Arda, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Ibanez, Batuhan, Yusuf Yazıcı, Amiri, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

ÜMRANİYESPOR: Burak, Appindangye, Timur, Serkan, Recep, Uğur, Yasir, Diabang, Leandro, Tarık, Madinda
TEKNİK DİREKTÖR: Ahmet Taşyürek

Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turdan katılan Ümraniyespor, Erzin Belediyespor'u 4-1'le geçtikten sonra 4. turda 24 Erzincanspor'la eşleşti. İstanbul temsilcisi rakibini 5-1 mağlup ederek 5. tura kaldı.

Ümraniyespor 5. turda yine bir Trabzon ekibi olan 1461 Trabzon'la mücadele etti. İlk maçı 4-1 kazanan Spor Toto 1. Lig ekibi, rövanş mücadelesinde deplasmanda rakibine 3-1 mağlup olmasına rağmen bir üst tura yükseldi ve Fenerbahçe'yle eşleşti.

Son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk eden Ümraniyespor, 10 kişi kalan rakibini 1-0 mağlup etti. Deplasmanda da Fenerbahçe'yi son dakikalarda attığı golle yine 1-0'lık skorla mağlup eden Ümraniyespor, tek yenilgiyle çeyrek finale geldi.

Kupaya 4. turdan katılan Trabzonspor, rakibi Bak Spor'u 2-0'lık skorla eledi ve 5. turda Sivas Belediyespor ile karşılaştı.

Sivas'ta oynanan 5. tur ilk maçında rakibiyle 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, iç sahadaki maçta ise Sivas ekibine 5 farklı üstünlük kurdu ve son 16'ya kaldı.

Son 16 turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Balıkesirspor Baltok'u ilk olarak konuk eden Trabzonspor, rakibini 2-1 mağlup etti. Deplasmandaki maçta ise rakibine 3-1'lik üstünlük kuran bordo-mavililerde Abdülkadir Parmak attığı 2 golle dikkat çekti.

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