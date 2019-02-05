Trabzonspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında bu akşam Ümraniyespor'u konuk edecek.
Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve A2'den canlı yayınlanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Bordo mavililer, rövanş maçı için avantajlı bir sonuç almaya çalışacak.
Trabzonspor'da Ogenyi Onazi, Joao Pereira, Filip Novak ve Uğurcan Çakır'ın sakatlıkları bulunuyor. Arjantinli oyuncu Jose Sosa'nın henüz hazır seviyeye gelmediği belirtildi.
TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR
STAT: Medical Park
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
SAAT: 20.30
YAYIN: A2
TRABONSPOR: Arda, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin, Hosseini, Ibanez, Yusuf, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Amiri, Ekuban, Rodallega.
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
ÜMRANİYESPOR: Burak, Alaaddin, Merthan, Yasir, Taruj, Andreas, Timur, Serkan, Recep, Muhammed, Leandrinho.
TEKNİK DİREKTÖR: Ahmet Taşyürek
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