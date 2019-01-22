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Trabzonspor revire döndü

Trabzonspor revire döndü

Spor Toto Süper Lig'de, sahasında Medipol Başakşehir'e 4-2 mağlup olan Trabzonspor, revire döndü. Sakat oyuncularla birlikte transfer yasağı ile karşı karşıya kalan bordo-mavililer, kadro derinliğini de kaybetti.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 03:07 - Güncelleme: 22-01-2019 03:07

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiriyor. Mali sıkıntılarla boğuşmasının yanı sıra transfer yasağı ile birlikte sakat oyuncuların çokluğu lig ve kupa yarışında bordo-mavilileri kadro oluşturmakta zora soktu. Orta sahada Sosa ve Onazi gibi iki önemli ismini kaybeden Karadeniz ekibi, uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Pereira'yı da kaybetmenin şokunu yaşıyor. Adeta revire dönen bordo-mavililerde, Teknik Direktör Ünal Karaman'ı kadro oluşturmakta zor günler bekliyor.

Kadro derinliği azaldı
Sosa, Onazi ve Pereira gibi ciddi sakatlıklarla karşı karşıya kalan Trabzonspor'da, Hugo Rodallega ise Başakşehir maçına iğneyle çıktı. Ekuban'ın durumu ise belirsizliğini korurken, sakatlığı tam atlatamadan Başakşehir maçına çıkan Antony Nwakaeme'nin ise tedavisine devam edilecek. İran Milli Takımı kampında bulunan Vahid Amiri ve Hosseini'n de takımda olmayışı bordo-mavililerin kadro derinliğini iyice azalttı.

Kupada rotasyon yapamayacak
Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupas'ında mücadele eden Trabzonspor, zorlu maçlar öncesi rotasyon yapma imkanını da yitirdi. Sakat oyuncular nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Karadeniz ekibi, Medipol Başakşehir maçının ardından 23 Ocak Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında deplasmanda Balıkesirspor Baltok ile yapacağı maçta kadro derinliği nedeniyle rotasyon yapamayacak. Teknik Direktör Ünal Karaman, ilk maçta sahasında rakibini 2-1 yendiği kadrodan sadece Batuhan Artaslan'ın yerine Nwakaeme'ye Medipol Başakşehir maçında forma vermişti.

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Kaynak : İHA

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