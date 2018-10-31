Trabzonspor kupada sürprize izin vermedi!

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında Trabzonspor, TFF 2'nci Lig ekiplerinden Bugsaşspor'a konuk oldu. Karşılaşma Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı ve bordo mavili ekip tur atlayan takım oldu. Trabzonspor'un gollerini 25'inci dakikada Amiri ve 32'nci dakikada Turgut Selim (KK) kaydetti.

HAKEMLER: Sercan Çınar xx, Süleyman Özay xx, Mehmet Kapluhan xx

BUGSAŞSPOR: Taha Ayan xx, Enver Yıldız x, Turgut Selim Özdemir x, Kudbettin Tekin Oğrak x, Mustafa Çeçenoğlu xx, Suat Kaya x, Hazarhan Kraca x, (Dk. 63 Bora Taşdemir) x, Soner Gönül x, Ahmet Sun xx, (Dk. 75 Burak Ceylan) x, Eyüp Geyik xx, (Dk. 59 Beytullah Ayduvan) x, Hasan Türk xx

TRABZONSPOR: Uğurhan Çakır x, Hüseyin Türkmen x, Vahıd Amırı xx, Murat Cem Akpınar xxx, Hasan Batuhan Artarslan xx, Calep Ansah Ekuban x, Abdulkadir Parmak xxx, Juraj Kucka xx, ( Dk. 62 Zargo Toure) x, Abdulkadir Ömür xx, (Dk. 67 Zeki Yavru) x,Semih Karadeniz xx, (Dk. 79 Olcay Şahan x, Luis Ezequiel Ibanez xx

SARI KARTLAR: Dk. 29 Soner Gönül, Dk. 52 Turgut Selim Özdemir (Bugsaşspor) Dk. 27 Murat Cem Akpınar, Dk. 38 Juraj Kucka, (Trabzonspor)

GOLLER: Dk. 25 Vahid Amiri, Dk 32 Turgut Selim Özdemir (KK) (Trabzonspor)