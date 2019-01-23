Trabzonspor güle oynaya turladı!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Trabzonspor, deplasmanda Balıkesirspor Baltok'u 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Fırtına'ya turu getiren golleri 32. dakikada Filip Novak ile 59. ve 86. dakikada Abdülkadir Parmak kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise 34. dakikada Steve Beleck'ten geldi.

İki takım arasında Trabzon'da oynanan müsabakayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

BALIKESİR BALTOK: 1 - 3 :TRABZONSPOR

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık

Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan (Dk. 72 Furkan Çil) (Dk. 77 Celal Emir Dede), Muhammed Ali Doğan, Mehmet Boztepe, Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Beleck (Dk. 84 Rahmi Anıl Başaran), Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Toure, Hasan Batuhan Artarslan, Ekuban (Dk. 78 Rodallega), Abdulkadir Parmak, Berkay Sefa Kara (Dk. 74 Nwakaeme), Novak, İbanez, Yusuf Yazıcı (Dk. 84 Ali Osman Karnapoğlu)

Goller: Dk. 32 Novak, Dk. 59 ve 87 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dk. 34 Beleck (Balıkesirspor Baltok)

Sarı Kartlar: Dk. 19 Doğa İşeri, Dk. 63 Muhammed Ali Doğan (Balıkesirspor Baltok)