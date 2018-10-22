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Trabzonspor Erzurumspor maçı golleri ve geniş özeti

Trabzonspor Erzurumspor maçı golleri ve geniş özeti

Spor Toto Süper Lig'de 9. haftanın son mücadelesinde Trabzonspor, BŞB Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı. Milli araya üst üste iki 3 puanla giren Trabzonspor, iki maç sonra puan kaybetti. Maçta Özer Hurmacı'nın attığı gol ve Trabzonspor'un kazandığı penaltı VAR kararıyla iptal edilirken Rodallega'nın bir şutu direkten döndü

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 20:10 - Güncelleme: 22-10-2018 22:00

Spor Toto Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, sahasında BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.

Mücadelede Erzurumspor'un bir golü VAR'la geçersiz sayılırken, Trabzonspor'un da bir penaltısı VAR'la iptal oldu.

ÜNAL KARAMAN KAZANAN 11'İ BOZMADI

Trabzonspor'da Teknik direktör Ünal Karaman, deplasmanda 3-1 kazandıkları Akhisarspor maçının 11'inde değişikliğe gitmedi. Karaman, milli takımdan sakatlığı nedeniyle erken dönen ancak iki gün önce takımla çalışmalara başlayan Ogenyi Onazi'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Karaman, ayrıca çift forvetli sistemini de bozmayarak hücum hattında Hugo Rodallega ve Burak Yılmaz ikilisine art arda üçüncü maçta da görev verdi.

VAR'LA 1 GOL, 1 PENALTI İPTAL

Maça hızlı başlayan taraf Erzurumspor olurken konuk ekip henüz 6. dakikada Özer Hurmacı'yla öne geçti. Ancak hakem Bülent Yıldırım, pozisyonu tekrar izleyerek öncesinde ofsayt olduğunu belirledi ve golü iptal etti.

İkinci yarıya daha iyi giren Trabzonspor'da 68. dakikada Rodallega yerde kalınca Bülent Yıldırım önce penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra pozisyonu tekrar izleyen Yıldırım, kararından vazgeçti ve penaltıyı iptal etti. Kalan dakikalarda iki takım da skorda dengeyi bozamayınca karşılaşma golsüz sona erdi.

Bu sonuçla 14 puana yükselen Trabzonspor haftayı 7. sırada kapattı. 6 puanlı BB Erzurumspor ise 17. sırada yer aldı.

TRABZONSPOR - BŞB ERZURUMSPOR: 0-0

Stat: Medical Park

Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Yusuf Bozdoğan

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi (Dk. 46 Kucka), Sosa, Amiri (Dk. 46 Ekuban), Abdülkadir Ömür (Dk. 89 Yusuf Yazıcı), Rodallega, Burak Yılmaz

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo, Scuk, İbrahim Akdağ (Dk. 89 Tshabalala), Taylan Antalyalı, Özer Hurmacı (Dk. 82 Kone), Emrah Başsan (Dk. 75 Thy), Sunu

Sarı kartlar: Dk. 24 Sunu, Dk. 65 Auremir, Dk. 90 Sehic (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 45 Onazi (Trabzonspor)

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