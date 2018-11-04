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Trabzonspor Bursaspor maçı golleri ve geniş özeti

Trabzonspor Bursaspor maçı golleri ve geniş özeti

Spor Toto Süper Lig 11. hafta maçında Trabzonspor, Bursaspor'u 25. dakikada Hugo Rodallega'nın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bordo-mavili takım, 2 hafta aradan sonra tekrar 3 puana ulaştı. Maçta oyundan alınan Burak Yılmaz'ın taraftarla yaşadığı gerginlik dikkat çekti.

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Eklenme Tarihi: 04-11-2018 18:28 - Güncelleme: 04-11-2018 21:00

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor evinde Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bordo mavililer karşılaşmanın ilk yarısını 25. dakikada Rodallega'nın attığı golle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda Bursaspor oyuna ortak oldu. 70. dakikada Bursaspor Latovlevici ile gole çok yaklaşırken Onur Kıvrak gole izin vermedi. Pozisyonun devamında kullanılan köşe vuruşunda Bursaspor bir kez daha golle burun buruna geldi ancak bu kez de Onazi topu çizgiden çıkardı. Bursaspor aradığı golü 87. dakikada Lima ile buldu ve sahadan bir puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzonspor oynadığı son 3 karşılaşmadan da beraberlikle ayrılmış oldu ve puanını 16'ya Bursaspor ise 13 puana çıkardı.

BURAK YILMAZ TARAFTARLA TARTIŞTI

Trabzonspor - Bursaspor maçında dakikalar 71'i gösterirken Burak Yılmaz oyundan alındı. Oyundan çıkarken taraftarın tepkisi ile karşılaşan Burak Yılmaz taraftara sert bir şekilde cevap verdi.

"Hadi oradan" şeklinde el-kol hareketleri ile peş peşe tribünlere tepki gösteren Burak Yılmaz yoğun şekilde ıslıklandı. Tecrübeli golcünün çok sinirli olduğu gözlenirken Burak direk soyunma odasına gitti.

TRABZONSPOR: 1 - 1 :BURSASPOR

Stat: Medical Park
Hakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Cem Satman, Volkan Ahmet Narinç

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir Ömür (Dk. 74 Kucka), Olcay Şahan, Rodallega (Dk. 81 Amiri), Burak Yılmaz (Dk. 71 Ekuban)

Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara (Dk. 85 Umut Nayir), Burak Kapacak (Dk. 46 Saivet), Tunay Torun (Dk. 59 Lima), Latovlevici, Sakho

Goller: Dk. 25 Rodallega (Trabzonspor), Dk. 87 Lima (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Sosa, Dk. 45 Burak Yılmaz (Trabzonspor), Dk. 48 Ertuğrul Ersoy, Dk. 90 Barış Yardımcı (Bursaspor)

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 04 Kasım 2018 21:43 burak,arda,emre,volkan, hem katrilyon kazanin hem sporseverlere surekli kavga seyrettirin,sizde haklisiniz asgari ucretle gecinmeye calisan insanlar bile size para kazandiriyor.

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