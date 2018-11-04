Trabzonspor Bursaspor maçı CANLI YAYIN

Ünal Karaman yönetiminde iki maçtır galibiyete hasret olan Trabzonspor, Samet Aybaba'nın çalıştırdığı Bursaspor'u konuk ediyor.

Oynadığı son iki maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, üst sıralara tırmanma hedefi için kritik olan haftayı Bursaspor'u mağlup ederek 3 puanla kapatmak istiyor.

TRABZONSPOR: 1 - 0 :BURSASPOR

SAAT: 19:00

HAKEM: Alper Ulusoy

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Hosseini, Toure, Novak, Onazi, Sosa, A. Ömür, Olcay, Rodallega, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

BURSASPOR: Okan, Umut, Ertuğrul, Chedjou, Barış, Badji, Aytaç, Burak, Latovlevici, Tunay, Sakho

TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba

LİGDEKİ 85. RANDEVU

Trabzonspor ile Bursaspor, Süper Lig'de 85. kez karşı karşıya geliyor. İki takım daha önce 84 maç yaparken bu mücadelelerin 43'ünü Trabzonspor kazandı. 29 maç berabere sonuçlanırken 12 müsabakadan ise Bursaspor galip ayrıldı.

Trabzonspor, Bursaspor'u Süper Lig'de ağırladığı 42 maçta sadece iki kez mağlup oldu ancak bu iki yenilgi de iki takımın Trabzon'da oynadığı son altı maçta geldi. Bordo-mavililer söz konusu müsabakaların 27'sinden 3 puanla ayrılırken 13 maç berabere bitti.

BURSASPOR ÇIKIŞTA

Samet Aybaba yönetimindeki Bursaspor, Süper Lig'deki son üç maçında da kaybetmedi. Sivasspor'a 2-0 kaybettiği maçtan sonra Ankaragücü'nü 1-0'lık skorla geçen yeşil-beyazlılar, Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile 1-1 berabere kalmıştı. Bursaspor geçen hafta ise Alanyaspor'u evinde 2-0'lık skorla geçti. Yeşil beyazlılar, bundan önce ligde oynadığı 15 maçta aynı sayıda galibiyet elde edebilmişti. Bursaspor söz konusu bu müsabakalarda 8 mağlubiyet alırken sahadan 5 kez de berabere ayrılmıştı.

Trabzonspor ligde evinde oynadığı son beş maçta sadece bir kez yenildi. İç sahada Sivasspor, Galatasaray ve Kasımpaşa'yı yenen bordo-mavililer, Göztepe'ye 2-1'lik skorla mağlup olmuştu. Karaman'ın öğrencileri BB Erzurumspor'la ise 0-0 berabere kaldı.