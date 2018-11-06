Trabzonspor Burak Yılmaz'ın sözleşmesini feshetti mi? Ortalığı karıştıran iddia

Spor Toto Süper Lig'in 11’inci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Bursaspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın 70'nci dakikada oyundan aldığı Burak Yılmaz, bu değişikliğe el hareketleriyle tepki göstermişti. Daha sonra taraftarlar da Burak'ın bu hareketini ıslıklarken, Burak Yılmaz da el hareketlerini sürdürmüştü.

Bordo-Mavili kulislerde dolaşan iddiaya göre Burak Yılmaz'ın sözleşmesi alacaklarına karşılık feshedildiği yönündeydi.

AHMET AĞAOĞLU: PARA CEZASI VERİLECEK

Konuyla akalı konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sözleşme feshi ya da kadro dışı bırakma söz konusu değil. Burak Yılmaz'a 500 bin TL para cezası verilecek." ifadelerini kullandı.

''SÖZLEŞMELİ FUTBOLCUMUZDUR''

Ağaoğlu, "Burak'a şu anda 500 bin lira para cezası verildi. Bunun haricinde yönetimin uyguladığı herhangi bir ceza yok. Burak, bizim sözleşmeli futbolcumuzdur." ifadelerini kullandı.

''BOŞUNA GELDİNİZ'' DEMİŞTİ

Bursaspor karşısında oyundan alınırken tepkiler gösteren Burak Yılmaz, dün sabah antrenmanını takip etmeye gelen basın mensuplarına; "Bir şey çıkmadı dimi, boşuna geldiniz !.." ifadelerini kullanmıştı.

Burak Yılmaz'dan basın mensuplarına imalı sözler! HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

Yerden yere vuruldu: Ünal Trabzon'u bitirdi HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN