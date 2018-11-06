Trabzonspor Burak Yılmaz'ın sözleşmesini feshetti mi? Ortalığı karıştıran iddia

Spor Toto Süper Lig'in 11’inci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Bursaspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın 70'nci dakikada oyundan aldığı Burak Yılmaz, bu değişikliğe el hareketleriyle tepki göstermişti. Daha sonra taraftarlar da Burak'ın bu hareketini ıslıklarken, Burak Yılmaz da el hareketlerini sürdürmüştü.

Henüz resmi açıklama yapılmadı ama Bordo-Mavili kulislerde dolaşan iddiaya göre Burak Yılmaz'ın sözleşmesi alacaklarına karşılık feshedildiği yönündeydi.

''BOŞUNA GELDİNİZ'' DEMİŞTİ

Bursaspor karşısında oyundan alınırken tepkiler gösteren Burak Yılmaz, dün sabah antrenmanını takip etmeye gelen basın mensuplarına; "Bir şey çıkmadı dimi, boşuna geldiniz !.." ifadelerini kullanmıştı.

HACISALİHOĞLU: SÖZLEŞME FESHEDİLMEDİ

Kısa sürede yayılan bu iddia sonrasında Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu Haber61'e açıklamada bulundu. Burak Yılmaz için görüşmelerin devam ettiğini belirten Hacısalihoğlu " Şuan Burak'ın sözleşmesi feshedilmedi. Yönetim olarak yaşananlarla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Fesih de şartlardan birisi. Şu an kesin olan bir şey yok" ifadelerini kullandı.

500 BİN TL PARA CEZASI

Ayrıca görüşmelerde yüklü para cezası, kısa süreli kadro dışı bırakma gibi çözümlerin de görüşüldüğü öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Burak Yılmaz'a 500 Bin TL para cezası verildi. Ayrıca Burak, bir maçlığına kadro dışı kalacak.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Trabzonspor'da Burak Yılmaz döneminin sona ermesinin ardından golcü futbolcu, sosyal medyada çok konuşulmaya başlandı.

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