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Trabzonspor Burak Yılmaz'ın sözleşmesini feshetti mi? Ortalığı karıştıran iddia

Trabzonspor Burak Yılmaz'ın sözleşmesini feshetti mi? Ortalığı karıştıran iddia

Trabzonspor'da Bursaspor maçında oyundan alınırken taraftara el hareketi yapan Burak Yılmaz'ın sözleşmesinin alacaklarına karşılık feshedildiği iddiası gündeme bomba gibi düşerken bordo-mavili yöneticiden konuyla alakalı bir açıklama geldi.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 14:50 - Güncelleme: 06-11-2018 15:11

Spor Toto Süper Lig'in 11’inci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Bursaspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın 70'nci dakikada oyundan aldığı Burak Yılmaz, bu değişikliğe el hareketleriyle tepki göstermişti. Daha sonra taraftarlar da Burak'ın bu hareketini ıslıklarken, Burak Yılmaz da el hareketlerini sürdürmüştü.

Henüz resmi açıklama yapılmadı ama Bordo-Mavili kulislerde dolaşan iddiaya göre Burak Yılmaz'ın sözleşmesi alacaklarına karşılık feshedildiği yönündeydi. 

''BOŞUNA GELDİNİZ'' DEMİŞTİ
Bursaspor karşısında oyundan alınırken tepkiler gösteren Burak Yılmaz, dün sabah antrenmanını takip etmeye gelen basın mensuplarına; "Bir şey çıkmadı dimi, boşuna geldiniz !.." ifadelerini kullanmıştı.

HACISALİHOĞLU: SÖZLEŞME FESHEDİLMEDİ
Kısa sürede yayılan bu iddia sonrasında Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu Haber61'e açıklamada bulundu. Burak Yılmaz için görüşmelerin devam ettiğini belirten Hacısalihoğlu " Şuan Burak'ın sözleşmesi feshedilmedi. Yönetim olarak yaşananlarla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Fesih de şartlardan birisi. Şu an kesin olan bir şey yok" ifadelerini kullandı.

500 BİN TL PARA CEZASI
Ayrıca görüşmelerde yüklü para cezası, kısa süreli kadro dışı bırakma gibi çözümlerin de görüşüldüğü öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Burak Yılmaz'a 500 Bin TL para cezası verildi. Ayrıca Burak, bir maçlığına kadro dışı kalacak.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU
Trabzonspor'da Burak Yılmaz döneminin sona ermesinin ardından golcü futbolcu, sosyal medyada çok konuşulmaya başlandı.

Burak Yılmaz'dan basın mensuplarına imalı sözler!Burak Yılmaz'dan basın mensuplarına imalı sözler!Burak Yılmaz'dan basın mensuplarına imalı sözler!Burak Yılmaz'dan basın mensuplarına imalı sözler!HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

Yerden yere vuruldu: Ünal Trabzon'u bitirdiYerden yere vuruldu: Ünal Trabzon'u bitirdiYerden yere vuruldu: Ünal Trabzon'u bitirdiYerden yere vuruldu: Ünal Trabzon'u bitirdiHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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