Trabzonspor Başakşehir maçı golleri ve geniş özeti

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, evinde lider Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadeleyi İstanbul ekibi 4-2'lik skorla kazanarak liderliğini perçinledi. Lider Başakşehir 38 pauana yükseldi ve en yakın rakibi Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Bordo-mavililer ise 29 puanda kaldı.

Başakşehir'in gollerini 32. dakikada İrfan Can Kahveci, 42'de Gael Clichy, 48'de Caleb Ekuban (k.k) ve 86. dakikada Edin Visca kaydetti. Trabzonspor'un gollerini ise 49. dakikada Ekuban ve 80'de Yusuf Yazıcı kaydetti.

Başakşehir ligde bir sonraki maçını evinde Kasımpaşa ile yapacak. Karadeniz temsilcisi ise Sivasspor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

8'inci dakikada sol kanattan Novak'ın ceza sahasına ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Rodallega kafayla vuruşunu yaptı ancak Mert topu kontrol etmeyi başardı.

17'nci dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

18'inci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Yusuf'un ortasına arka direkte iyi hareketlenen Novak'ın şutunda top üstten auta gitti.

24'üncü dakikada sağ kanattan Visca'nın yerden ortasında Robinho altıpasın üzerinden gelişine ayağının içiyle topu kaleye gönderdi ancak Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

25'inci dakikada Yusuf Yazıcı rakiplerinden topu kurtardıktan sonra ceza sahası çizgisinin gerisinden şutunu çekti ancak Mert meşin yuvarlağı kontrol etti.

32'nci dakikada Arda'nın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan İrfan Can'ın gelişine kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak Uğurcan'ın sağından ağlarla buluştu: 0-1.

42'nci dakikada Robinho'nun pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Clichy, kaleci Uğurcan Çakır'dan sıyrıldıktan sonra şutunu çekti, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

48'nci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Emre ortaladı. Altıpasta Ekuban'a çarpan top ağlara gitti: 0-3

49'uncu dakikada Ekuban baskıyla Mahmut'tan kazandığı topla ceza sahası içerisine girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.

54'üncü dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutu Mert kornere çelmeyi başardı.

62'nci dakikada Yusuf'un topuk pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ekuban'ın kaleye gönderdiği şutu Mert kontrol etti.

74'üncü dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Yusuf'un ortasını ön direkten Hüseyin kafayla aşırttı, altıpas üzerinde topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda Mert meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.

80'inci dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası çizgisinin gerisinden kaleye gönderdiği sert şutta Mert'in müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 2-3.

86'ncı dakikada Soner'in şutunda Uğurcan'ın ellerinden seken Visca'nın önünde kaldı, onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-4.

TRABZONSPOR: 2 - 4 :MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Cem Hanoğlu

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira (Dk. 44 Abdulkadir Parmak), Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro (Dk. 66 Soner), Arda (Dk. 71 Elia), Robinho (Dk. 90+1 Napoleoni)

GOLLER: Dk. 32 İrfan Can, Dk. 42 Clichy, Dk. 48 Ekuban (K.K), Dk. 86 Visca (Medipol Başakşehir) - Dk. 49 Ekuban, Dk. 80 Yusuf (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Pereira, Ekuban, Yusuf (Trabzonspor) - İrfan Can, Arda (Medipol Başakşehir)