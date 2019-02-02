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Trabzonspor, Ankaragücü maçıyla çıkışa geçmek istiyor

Trabzonspor, Ankaragücü maçıyla çıkışa geçmek istiyor

Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarıda oynadığı iki maçtan da galibiyet çıkaramayan Trabzonspor, yarın sahasında konuk edeceği MKE Ankaragücü’nü mağlup ederek ikinci yarının ilk galibiyetini almayı ve çıkışa geçmeyi hedefliyor.

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Eklenme Tarihi: 02-02-2019 01:30 - Güncelleme: 02-02-2019 01:30

Süper Lig’in ikinci yarısında oynanan iki maçta hanesine 1 puan yazdırabilen bordo-mavililer, 20’nci hafta mücadelesinde yarın sahasında MKE Ankaragücü’nü konuk edecek. Trabzonspor, ligde alt sıralarda yer alan rakibi karşısından 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmek istiyor. Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

SİVASSPOR KARŞISINDAKİ 11 KORUNACAK
Bordo-mavililerde sakatlığı geçmesine rağmen antrenman eksiği bulunan kaptan Sosa’nın bu maçta riske edilmeyeceği öğrenildi. Ayrıca İran milli takımının Asya Kupası’ndan elenmesinin ardından milli takım kampından ayrılan ancak Trabzonspor ile henüz antrenmana çıkmayan Amiri ile Hosseini’nin kadroya alınıp alınmayacağına ise oyunculara yapılacak kontrollerin ardından karar verilecek. Teknik direktör Ünal Karaman’ın, MKE Ankaragücü karşısında ligde son oynanan Demir Grup Sivasspor maçındaki 11 ile sahaya çıkması bekleniyor.

MKE ANKARAGÜCÜ İLE 70’İNCİ RANDEVU
Trabzonspor ile MKE Ankaragücü, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 70’inci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 69 maçta Trabzonspor’un 36, konuk ekip MKE Ankaragücü’nün 16 galibiyeti bulunuyor. 17 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, bu maçlarda 110 gol atarken, kalesinde ise 64 gol gördü.

TRABZONSPOR'UN MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:
Uğurcan- Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak, Yusuf, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme- Rodallega

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Kaynak : DHA

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