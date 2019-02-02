Trabzonspor - Ankaragücü maçı özet ve golleri

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Medical Park Stadı'ndaki mücadeleyi 1-0 kazanan Trabzonspor moral buldu.

Trabzonspor'un tek golünü 6. dakikada Rodallega kaydetti. Bu sonucun ardından Trabzonspor 33 puana yükselerek 4. sırada yer aldı. Ankaragücü ise 20 puanla 15. sırada kaldı.

Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Ankaragücü ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

TRABZONSPOR: 1-0 :ANKARAGÜCÜ

90. dakika: Maçın sonuna en az 5 dakika ilave edildi.

89. dakika: Mustafa Öğretmenoğlu oyunun başlamasını istemedi. VAR hakemleri pozisyonu inceliyor.

88. dakika: DİREKTEN DIŞARI! Sol kanattan ceza alanına sokulan Sacko'nun vuruşunda kaleci Uğurcan'ın parmak uçlarıyla müdahale ettiği top direğe de çarpıp kornere çıktı.

87. dakika: Maç oldukça hareketlendi. Aynı dakika içerisinde gelişen iki Ankaragücü atağında önce Aydın, sonra Sedat ceza alanı içinde yerde kaldı. Hakem her iki pozisyonda da oyunu devam ettirdi.

85. dakika: Trabzonspor'da Nwakaeme yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

82. dakika: Ankaragücü çok adamla etkili geldi. Sacko'nun sol çaprazdan vuruşunda topu çıkaran Uğurcan, devamında Aydın'ın çektiği şutta da topun sahibi oldu.

80. dakika: Maçta son 10 dakikaya girilirken Trabzonspor'un üstünlüğü sürüyor.

78. dakika: Konuk ekip bu anlarda üst üste kazandığı köşe vuruşlarıyla Trabzonspor kalesinde GOL arıyor.

74. dakika: Trabzonspor kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda top yandan auta çıktı.

71. dakika: Kamil Ahmet'in ceza sahası dışından şutunda savunmaya çarpan top kaleyi bulmadı.

67. dakika: Trabzonspor'un sağ taç çizgisi önünden kullandığı serbest vuruşta Hüseyin kafayı vurdu top çerçeveyi bulmadı.

66. dakika: Ankaragücü'nde Sedat Ağçay itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

63. dakika: Sacko'nun pasıyla sol kanattan bindiren Pinto'nun ortasında savunmaya çarpan top kaleci Uğurcan'da kaldı.

62. dakika: Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Abdulkadir Parmak'tan pası alan Yusuf Yazıcı ceza alanına girerken vuruşunu yaptı, Altay direk dibinde topu kontrol etti.

61. dakika: Sağ çaprazda topu alan Kitsiou uzaklardan kaleyi denedi ancak top farklı şekilde yandan dışarı çıktı.

57. dakika: Nwakaeme'nin pasıyla sol kanattan bindiren Ibanez çaprazdan gelişine vurdu, top üstten auta çıktı.

54. dakika: Bu arada Trabzonspor'un golünü kaydeden Hugo Rodallega, Süper Lig'de bu sezon 10. kez ağları havalandırarak Mbaye Diagne'den sonra çift hanelere ulaşan ikinci isim oldu.

51. dakika: GOL GEÇERSİZ SAYILDI! Abdulkadir Parmak'ın kaptırdığı top sonrası Sedat sol kanattan içeri girdi, pasında kale önündeki Orgill düştü kalktı, topu ağlara yolladı ancak hakem, yerdeyken Orgill'in topa eliyle müdahale ettiğini belirtti.

50. dakika: Bordo-mavili ekip yine etkili geldi. Ayağa paslar sonrası ceza alanı içinde topla buluşan Abdülkadir bekletmeden pasını çıkardı, kale alanı içindeki Rodallega'nın vuramadığı topu savunma uzaklaştırdı.

48. dakika: Ceza alanı içinde Rodallega'yla duvar pası yapan Ekuban sol çaprazda karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, Altay'ın son anda ayağıyla dokunduğu top kornere çıktı.

47. dakika: Trabzonspor çok adamla etkili geldi. Abdülkadir'in pasında Ekuban'ın geriye bıraktığı topu alan Rodallega önünü açtı, hafif sol çaprazdan vuruşunda top kaleci Altay'da kaldı.

Trabzon'da ikinci yarı başladı!

İlk yarı sona erdi. Trabzonspor, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gidiyor.

45. dakika: İlk yarının sonuna en az 6 dakika ilave edildi.

43. dakika: Oyun zaman zaman sertleşiyor. Her iki takım oyuncuları da topla karışık rakiplerine sert müdahalelerde bulunuyor.

39. dakika: İlk yarıda son bölüme girilirken tempo bir nebze düşmeye başladı.

36. dakika: Ankaragücü'nün Moulin'le rakip yarı alanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde kafayı vurmak isteyen Alihan rakibine faul yaptı, top yine Trabzonspor'a geçti.

33. dakika: Sağ çaprazda topu alan Yusuf Yazıcı uzaklardan vurdu, top kaleci Altay'ın kucağında kaldı.

31. dakika: Barajdan dönen serbest vuruş sonrası yeniden içeri doldurulan topa arka direkte Yalçın vurdu, yandan aut...

29. dakika: Hüseyin Türkmen, Alihan'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

27. dakika: Savunmadan ileri çıkan Alihan Kubalas, Moke'den aldığı pasla ceza alanına girmek isterken Hüseyin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Ankaragücü, ceza alanının hemen dışından çok kritik bir noktadan serbest vuruş kazandı.

25. dakika: Defanstan atılan uzun topu Ankaragücü savunmasının arkasında kontrol eden Nwakaeme için ofsayt bayrağı kalktı.

23. dakika: Abdülkadir Ömür'ün derinlemesine topunu ceza alanı içinde kontrol eden Rodallega önünü açtı ve sol ayağıyla cepheden vurdu, kaleci Altay üzerine giden topu rahat kontrol etti.

20. dakika: Karşılaşmanın ilk 20 dakikası Trabzonspor'un üstünlüğüyle geçiliyor.

17. dakika: Maç kıran kırana bir mücadeleye sahne oluyor. İkili mücadelelerde her iki takım oyuncuları da zaman zaman sertlik dozajı yüksek müdahaleler yapabiliyor.

16. dakika: Maç kıran kırana bir mücadeleye sahne oluyor. İkili mücadelelerde her iki takım oyuncuları da zaman zaman sertlik dozajı yüksek müdahaleler yapabiliyor.

12. dakika: Ankaragücü atağını durdurmak isterken birbirleriyle çarpışan Trabzonsporlu Hüseyin ve Novak'la birlikte atağın devamında ceza alanı içinde yerde kalan İlhan Parlak bir sakatlık yaşıyor. Üç oyuncunun tedavileri de saha içerisinde gerçekleşiyor.

11. dakika: Yusuf Yazıcı'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Zargo Toure'nin kale alanı içindeki gelişine vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

10. dakika: Nwakaeme'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Novak'ın ceza alanında kontrol etmek istediği topu son anda araya giren savunma kornere yolladı.

8. dakika: Ankaragücü yine Boyd'la geldi. Boyd'un uzaklardan çektiği sert şutta kaleci Uğurcan topu güçlükle çeldi.

7. dakika: GOL Orta sahadan gönderilen uzun topa sağ kanattan Abdülkadir Ömür hareketlendi, onun pasıyla penaltı noktası önünde buluşan Rodallega şık hareketlerle rakiplerinden sıyrılıp önünü boşalttı ve topu ağlara yolladı: 1-0

5. dakika: Rakip yarı sahada çok iyi paslaşan Trabzonspor'da son olarak ceza alanı ön çizgisinde topu alan Ekuban sert vurdu, yerden giden top kaleci Altay'da kaldı.

3. dakika: Rodallega'nın pasıyla sol kanattan hareketlenen Nwakaeme'nin sert ortasına ön direkte savunma ters bir vuruş yaptı, kaleci Altay çizgi önünde topu kontrol etti.

1. dakika: İlk dakika itibariyle Ankaragücü savunmada paslaşırken Trabzonspor da ön alanda baskı yapıyor.

İlk düdük çaldı ve maç başladı!

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak, Yusuf, A. Parmak, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega.

MKE Ankaragücü: Altay, Yalçın, Sedat, Alihan, Pinto, İlhan, Tyler Boyd, Dever Orgill, Stelios Kitsiou, Moulin, Moke,