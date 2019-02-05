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Trabzonspor, 16 yaşındaki kaleci ile profesyonel sözleşme imzaladı

Trabzonspor, 16 yaşındaki kaleci ile profesyonel sözleşme imzaladı

Trabzonspor Kulübü, altyapısından yetişen 16 yaşındaki kaleci Kağan Moradaoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 11:28 - Güncelleme: 05-02-2019 11:28

Onur Recep Kıvrak ve Esteban Alvarado'nun takımdan ayrılmasının ardından kaleyi genç isim Uğurcan Çakır'a teslim eden Trabzonspor, son oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında Uğurcan Çakır'ın sakatlanmasının ardından altyapısından A takıma kaleci takviyesi yaptı.

Kadrosunda Uğurcan Çakır, Arda Akbulut ve Muzaffer Cem Kablan olmak üzere altyapısından yetişen 3 kaleciyi bulunduran bordo-mavililer, son olarak yine altyapıda U16 ve U17 kategorilerinde forma giyen 2003 doğumlu kaleci Kağan Moradaoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı. 4 Şubat 2019 tarihinde imzalanan sözleşme, 31 Mayıs 2021 yılına kadar geçerli olacak.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Aklın sesi 05 Şubat 2019 11:39 82 Milyonun hepsini Futbolcu kabul etsek toplam futbol için harcanan parayı 82 ye bölsek kaçar lira düşer?Hesaplarsanız küçük diliniz düşer. Uyanalım ve akıllanalım.

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