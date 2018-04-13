Trabzonlu Dilan Dere, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor

Instagram ve Twitter'daki iddialı paylaşımlarıyla sanal alemin gündemine oturan 22 yaşındaki Trabzonlu Dilan Dere,adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Dilan Dere için "Trabzonlu Kim Kardashian" yorumları yapılıyor. Instagram'da 52 bin, Twitter'da ise 14 bine yakın takipçisi bulunan Dilan Dere, paylaşımlarını "Fiziğin mi var derdin var, adam gibi adam aranıyor, beni sevmeyen takip etmesin net" notuyla paylaşıyor. 1996 doğumlu Dilan Dere, Trabzon Akçabat'ta yaşamaktadır. Yaptığı paylaşımlarda vücudu ön plana çıkan Dilan Dere, fotoğraflarını kendisinin çektiğini söylüyor.

İşte Dilan Dere'nin o paylaşımları;