Trabzon'daki uçaktan kötü haber yavaş yavaş...

Ankara'dan kalkan ve Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkarak denize 25 metre kala yamaca saplanıp durabilen Pegasus uçağı bulunduğu yerden 1.5 metre daha denize doğru kaydı. Bölgedeki ekipler kazık ve dolgu yöntemiyle uçağı sabitleme çalışmalarına devam ediyor.
Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıktı, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi.
İniş takımları, balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Uçakla ilgili oluşturulan kriz merkezi bünyesinde kurtarma planı hazırladı.
TAŞLA DOLGU YAPILIYOR: Pistten çıkan uçak için yapılacak kurtarma çalışması kapsamında ağır tonajlı vincin yanaşacağı alan için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince başlatılan dolgu çalışmasına bugün de devam edildi. Ağır tonajlı vincin konuşlanacağı zeminin güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında alana taş dolgu yapılıyor. Çevrede yağışın etkisiyle oluşan çamur nedeniyle yumuşayan toprak zemin, dolgu çalışmalarıyla genişletildi.
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