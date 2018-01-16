Trabzon'daki uçaktan kötü haber yavaş yavaş...

Ankara'dan kalkan ve Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkarak denize 25 metre kala yamaca saplanıp durabilen Pegasus uçağı bulunduğu yerden 1.5 metre daha denize doğru kaydı. Bölgedeki ekipler kazık ve dolgu yöntemiyle uçağı sabitleme çalışmalarına devam ediyor.