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Trabzon'da midibüs devrildi: 2 ölü, 12 yaralı

Trabzon'da midibüs devrildi: 2 ölü, 12 yaralı

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde, yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 11:07 - Güncelleme: 20-07-2018 11:07

Kaza saat 09.00 sıralarında Yalıköy mevkiinde eski devlet sahil yolu üzerinde meydana geldi. Trabzon- Vakfıkebir arasında sefer yapan, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 61 S 3508 plakalı yolcu midibüsü, Yalıköy viyadüğü yakınlarında yol kenarında ahşap elektrik direklerinin nakli sırasında vinçe bağlı halattan kurtularak yola yönelen direğe çarptı.

Çarpma sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, yol kenarındaki beton bloğa da çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri yaralılara müdahale etti.

2 KİŞİ ÖLDÜ 12 KİŞİ YARALANDI
Kazada, Bekir Kukul ve Serhan Akyol hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Yaralılar ilk müdahale sonrası ambulansla çevredeki ve kentteki bazı hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte olay yerinden kareler...


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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 20 Temmuz 2018 12:06 Demekki Allah korusun ise yaramio.bu bir katliam dir.o wincden düsen o direkler i nasil tasionki yola dewrilio.bu direkler len sorumlu kiisler adam öldürmekden yargilanmali ve bur yargilanmali verilen ceza halklan paylasilmali ki tedbirsiz yola cikan yük tasiyan herkese ibret olur

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