Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli

Trabzon'da etkili olan sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edilirken, bazıları gecikmeli yapılacak.
Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan sisin görüş mesafesini düşürmesi üzerine İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 20.00'de kalkan Türk Hava Yollarına ait TK 2830 sefer sayılı uçak, Trabzon'a inemeyerek İstanbul'a geri döndü.
Yoğun sis nedeniyle Ankara seferi de iptal edilirken, bazı uçak seferlerinin gecikmeli yapılacağı öğrenildi.
DHMİ yetkilileri, sisin etkisini kaybetmesinin ardından hava ulaşımının normale döneceğini kaydetti.
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